Coronavirus se creó para control de masas: Paty Navidad

Paty Navidad nuevamente es tendencia en redes sociales. La actriz que le dio vida a Alicia Ferreira en la novela "La fea más bella", publicó en Twitter que el coronavirus fue creado para controlar a las masas.

"El coronavirus se creó en un laboratorio como producto de grandes ganancias para las farmacéuticas, nuestra salud representa un negocio redituable para la élite y a la vez nos mantiene bajo el control de masas", escribió la actriz y cantante culiacanense.

El #CoronaVirus se creo en un laboratorio como producto de grandes ganancias para las farmacéuticas, nuestra salud representa un negocio redituable para la élite y a la vez nos mantiene bajo control de masas. Tomemos precauciones y cuidemos la salud, pero no caigamos en su juego.

Además, subió otro tweet en donde pide a la gente que no se deje engañar por la "élite oscura" y para reforzar más su pensamiento, lo adjuntó con un video que explica "la verdad detrás del coronavirus".

Es verdad!! la élite global oscura busca control total de las masas a través del miedo, la epidemia de #coronavirus , es un gran negocio para farmacéuticas y la misma élite. Despertemos a la luz de la conciencia y no nos dejemos engañar. ❤️🙏🏻 https://t.co/wsU7xvKHwk

