Corral responde a AMLO: Su versión es sesgada, deplorable y está mal informado

Ciudad de México._ El Gobernador Javier Corral Jurado aseguró que la versión que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los hechos ocurridos por el conflicto del agua en Chihuahua, “por lo menos está sesgada y tiene muchos datos que son insostenibles”.

“Deploro la versión sesgada que el Presidente de la República ha brindado al país esta mañana en su conferencia mañanera […] No me atrevería a acusarlo directamente de que miente, lo que puedo afirmar es que están mal informando al Presidente y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en Chihuahua”, expresó el Ejecutivo chihuahuense en una rueda de prensa.

El Presidente dijo hoy que hay varios intereses políticos y electorales detrás de la toma de la presa, la cual provee agua a Estados Unidos.

“Sí, hubo ayer una movilización de campesinos agricultores y políticos y tomaron la presa La Boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene que entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el tratado de 1944, pero como hay intereses políticos electorales, se agarrado esto de bandera muy lamentable lo que sucedió”, expuso desde Palacio Nacional.

Pero el Gobernador Corral Jurado aseguró que su gobierno también ha denunciado en varias ocasiones que “concurren diversos intereses en un conflicto que tiene distintos componentes”, sin embargo, destacó que quien más ha contribuido en el manejo político electoral ha sido el propio Jefe del Ejecutivo.

“Ahora hay un deplorable manejo político desde la Presidencia porque solo ve intencionalidades políticas del PRI y PAN, pero ni siquiera de su partido”.

El Gobernador consideró que la manifestación se convocó de manera equivocada y reconoció la participación de los ex gobernadores chihuahuenses, misma que quedó documentada en videos, sin embargo, dijo que era injusto acusarlos de incitar la toma de la presa.

“No es correcto ni es justo. Me consta que el propio licenciado Fernando Baeza (ex Gobernador), ya salida de control la manifestación, llamó al orden y no caer en provocaciones de quienes efectivamente se infiltran en este tipo de movimientos para descarrilarlos”, expresó.

Corral Jurado dijo que la vida de Yessica Silva se perdió “en medio de un conflicto que en las últimas cuatro semanas no ha encontrado eco en ninguna instancia en Gobierno de la República.

El Gobierno federal ha ignorado los planteamientos, peticiones, propuestas y solicitudes del estado de Chihuahua en cuanto al conflicto en mención, denunció el mandatario chihuahuense, quien acusó directamente a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.