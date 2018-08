CORRUPCIÓN EN SALUD Cárcel o libertad, estas son las opciones de María Alejandra Gil, el último eslabón

Este viernes se desarrollará una audiencia intermedia, un proceso penal en el que la Fiscalía debe presentar todas las pruebas que recabó en un proceso de investigaciónen una versión resumida

Marcos Vizcarra

María Alejandra Gil Álvarez es el último eslabón del caso de desvío por 14 millones 775 mil pesos de Servicios de Salud.

La ex administradora de Servicios de Salud de Sinaloa participó junto a Ernesto Echeverría Aispuro en la contratación irregular, según señaló la Auditoría Superior del Estado, de la empresa Herramientas Médicas, propiedad de la familia Salido, ex socios del ex Secretario de Salud.

