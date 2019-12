Corta Jumapag agua al Conalep y le responden con demanda

El corte del vital líquido es por una deuda de alrededor de 500 mil pesos, dice la gerente de la paramunicipal, Nubia Yazmín Puentes Llanos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Ante un adeudo de alrededor de 500 mil pesos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave le cortó el servicio de agua potable al plantel que el Conalep tiene en esta ciudad, pero la institución educativa respondió con una demanda en contra de la paramunicipal, informó Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La gerente de la Jumapag indicó que son varias instituciones las que arrastran rezago que forman parte de una cartera de morosos que en general supera los 300 millones de pesos de deuda.

“A lo que se enfrenta la Junta día a día con los usuarios es un tema todavía aún más delicado porque muchos nos demandan, por ejemplo, hay una institución educativa que nos debe arriba de 500 mil pesos porque les cortamos el servicio y tienen pozo, es Conalep”, manifestó. “La realidad es que sí falta hacer mucha conciencia”.

Puentes Llanos explicó que hay un convenio con el Gobierno del Estado que se hace cargo del pago de los servicios en algunas instituciones, la Jumapag les genera la factura y de las finanzas estatales les pagan, pero en casos como el del Conalep los encargados del plantel tienen que gestionar para que se haga un convenio.

“Nosotros tratamos en lo posible de apoyar, muchos dicen que es agua, pero no es el agua nada más, en su momento les suspendieron el servicio para no generar más adeudo con la intención de ayudar, sin embargo, se puso una denuncia porque les cortamos el servicio de agua, la realidad es que sí les cortamos el servicio, pero no les hemos dejado de dar el servicio del drenaje, el cual sí están usando”, indicó.

María del Refugio Higuera Cázares, directora del Conalep de esta ciudad, explicó que sí les requirió la Jumapag el pago de aproximadamente 500 mil pesos, pero que no está enterada que la institución haya presentado una demanda, por lo menos no promovida a nivel plantel.

“Que exista una demanda no creo, porque a mí no me han informado. Lo del agua, lo de la luz, eso lo pagan en el estatal y de que existe esa deuda no sé, porque nosotros no tenemos ningún contrato de la Jumapag hacia Conalep, no sé cómo está esa cuenta que dicen que existe”, manifestó.

Higuera Cázares indicó que cuando les llegó el requerimiento de pago averiguó la situación y descubrió que desde que el plantel fue construido hace más de 30 años fue conectado directamente a un pozo de la Jumapag que está en esa zona de la ciudad, porque en esos años la red todavía no llegaba hasta ahí al estar alejado de la mancha urbana

Todos estos años el Conalep estuvo conectado sin tener un contrato y fue hasta hace unos meses que la Jumapag les requirió el pago y en agosto les canceló la toma conectada al pozo, por lo que desde entonces se surten del vital líquido con pipas.

Subrayó que hace varias semanas ella y Melchor Angulo, director general del Conalep, se reunieron con la Alcaldesa Aurelia Leal López para ver este tema y el acuerdo fue que la institución regularizara la situación contratando el servicio, por lo que están esperando el llamado de la gerencia de la Jumapag o del jurídico del Ayuntamiento.