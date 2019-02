Corta y simuladora la Ley de Austeridad que aprobó Morena, acusa ex diputado Mario Ímaz

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano asegura que retomaron la ley que él propuso en 2014, pero no se atrevieron a ser más profundos en la austeridad y le “rasuraron” puntos cruciales

Sibely Cañedo

Se quedó corta la Ley de Austeridad aprobada por la bancada de Morena en el Congreso del Estado, acusó el ex diputado local Mario Ímaz López, quien había enviado dicha iniciativa el 29 de julio de 2014.

Sin embargo, alegó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, ahora que la retomó la 63 Legislatura le pasó la "tijera" a puntos clave que los ciudadanos reclaman, como la restricción para que cualquier funcionario cuente con secretarios particulares, choferes, escoltas...; la prohibición de que los servidores públicos vuelen en primera clase cuando realicen viajes de trabajo pagados con viáticos oficiales y se hospeden en hoteles de gran turismo; o la inclusión de un tabulador de salarios máximos para los tres poderes de gobierno.

“Pudieron ser mucho más profundos en la austeridad, pero no se animaron, no se atrevieron”, declaró en rueda de prensa en este puerto.

“No se incluye lo de los guardaespaldas de los funcionarios; ahorita podemos ver que por el simple hecho de ser secretario ya tienes derecho a secretario, chofer, ayudante, secretario particular, ayudante del secretario particular, teléfonos celulares para todos y una serie de cosas que nosotros marcábamos que no debieran de ser”.

Entre otros puntos, citó el artículo 35 de la nueva ley: “Queda prohibida la construcción, compra, renta y remodelación de oficinas y la adquisición de mobiliario, que no sea necesario.”

Al agregarle esto de “que no sea necesario” abren la puerta a que sólo justifiquen los cambios y los lleven a cabo, advirtió.

Hay “truco” en reducción de sueldo a diputados

Para Mario Ímaz, otro punto que es más bien una dosis de “atole con el dedo” es la reducción del sueldo de los diputados locales, quienes pasaron de ganar 139 mil pesos mensuales a sólo 107 mil. Y esto porque hay “truco”.

“Antes un legislador ganaba 139 mil pesos con todos los 'chuches': si le sumas gasolina, etc., pero tenían la obligación de comprobar 30 mil pesos mensuales, ya sea con facturas, donaciones.., entonces tenías que hacer una serie de papeleos que sí te requerían mucho tiempo y tenías que regalar cosas, para tener acceso a ese cheque”.

Además, era necesario comprobar gastos por 15 mil pesos en gasolina, reparación o mantenimiento del vehículo.

Hoy en día, expuso, ese cheque ya es “limpiecito”.

Mientras tanto, el sueldo base registrado era de 42 mil pesos mensuales, y en consecuencia el aguinaldo de 60 días, era de unos 84 mil pesos.

Ahora como el sueldo es de 107 mil, el aguinaldo sería de 214 mil pesos, afirmó.

“Van unas cosas con pegado, que al final quedaron más comodos los diputados actuales, pero dan 'comida' para calmar a la gente en los medios que sí se bajaron el sueldo, cuando en realidad es pura simulación.”

De igual manera, criticó que la actual legislatura no ha resultado tan productiva porque, en su opinión, hay varios diputados sin preparación.

“Hay por lo menos tres que no terminaron la primaria, otros tres que no terminaron la secundaria y además contratan de asesores a sus familiares o para pagar compromisos de campaña, ¿y son a ellos a quiénes confiamos el cambio que quiere la sociedad?”, cuestionó.

En lo positivo, reconoció que se abrió la puerta para hablar del tema de la austeridad, pero invitó a los legisladores a que vayan más allá para beneficio de todos los ciudadanos.

CONSULTA NUEVA LEY DE AUSTERIDAD

http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/ley_austeridad_6-feb-2019.pdf