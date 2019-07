CostarÃ¡ mÃ¡s de $100 mil reparar socavÃ³n del malecÃ³n de Guasave

Costará más de $100 mil reparar socavón del malecón de Guasave

Confirma director de Obras Públicas que el tubo de 42 pulgadas de diámetro presenta severos daños ocasionados por fuego, lo que debió debilitarlo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Al Ayuntamiento de Guasave le costará más de 100 mil pesos reparar el socavón que se abrió en el malecón María del Rosario Espinoza y que afectó el carril oriente del bulevar, informó Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos confirmó que al empezar a excavar con maquinaria la zona afectada lograron confirmar que el tubo de 42 pulgadas fabricado en plástico de alta resistencia presenta severos daños ocasionados por fuego, lo que debió debilitarlo, aunque todavía no pueden diagnosticar de manera concluyente que esa fue la razón del colapso.

“Sería muy aventurado dar un diagnóstico porque no hemos terminado de descubrir el total del área afectada para entonces emitir alguna opinión, pero es un plástico debilitado, son tuberías de alta resistencia, diseñadas para eso, pero no para el fuego, entonces sí pedirle a la ciudadanía que sea respetuosa de la infraestructura, no es dañar a alguien, es dañar a un sector de la ciudad porque si hubo fuego, como se manifiesta en algunas gráficas del tubo derretido”, indicó.

El funcionario municipal comentó que se logró abrir hasta la mitad de la calle del cuerpo oriente del bulevar y la falla está hasta la mitad y se abrirá hasta donde tengan que hacerlo hasta remover toda la parte dañada del tubo.

“Andamos cotizando los tubos, metiéndole números a las cuantificaciones para las terracerías, concreto, tenemos que dejar como si no hubiera pasado nada, no sabemos todavía cuánto nos va a costar, pero será un número superior a los 100 mil pesos”, aseguró.

López Parra indicó que ahorita están preocupados por dejar libre el flujo del agua en lo que tienen la tubería y los demás elementos que les permitan empezar la rehabilitación de esta descarga de aguas pluviales.

“Si no llueve, esa obra en una semana debe de quedar lista”, subrayó.

El director general de Obras y Servicios Públicos reconoció que desconocían las condiciones en las que estaba el interior del tubo y aunque la banqueta del malecón ya presentaba desde hace tiempo un pequeño hundimiento, le prestaron más atención a socavones que se estaban abriendo en algunas vialidades de la ciudad.

“Llevamos reparados alrededor de siete u ocho socavones que estaban en vialidades, por eso fue que priorizamos, ya que esta manifestación estaba sobre la banqueta y podía esperar”, dijo.

El funcionario llamó a la ciudadanía respetar los señalamientos de precaución y evitar circular por el carril de oriente del bulevar que en ese tramo estará cerrado.