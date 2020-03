Covid-19 ahuyenta a baÃ±istas de las playas de MazatlÃ¡n

Covid-19 ahuyenta a bañistas de las playas de Mazatlán

Gonzalo Magallanes Moreno, comandante del ESA, dice que este sábado se ha registrado una baja afluencia de bañistas a las playas locales

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Aunque las playas no han sido cerradas a los bañistas, este fin de semana bajó mucho la afluencia de personas a las mismas, posiblemente ante las acciones preventivas que han difundido las autoridades sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Magallanes Moreno, manifestó que contrario al pasado puente largo o a algún otro fin de semana, este sábado bajó mucho la afluencia de bañistas a las playas, cerca de las 11:00 horas le reportaron nada más presencia de surfistas frente a las playas de Olas Altas y Brujas.

“A lo mejor se alejó la gente por temor (al coronavirus), acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, añadió Magallanes Moreno en entrevista.

Agregó que hasta este día dicho cuerpo de rescate no tiene instrucciones de cerrar las playas por la pandemia del coronavirus, pero estará al pendiente de lo que determinen las autoridades sanitarias.

Exhortó a los bañistas a que además de las recomendaciones para meterse al mar como no hacerlo en estado de ebriedad o con ropa pesada y atender las recomendaciones de los salvavidas, acaten las indicaciones de las autoridades sanitarias como el no acudir a lugares muy concurridos, no saludarse de mano o beso, y si ven que alguna persona presenta síntomas como gripe, tos, catarro tratar de alejarse de ella.

La persona que presente dichos síntomas debe acudir a revisión médica.

En un recorrido por playas de Mazatlán, se vio hoy escasa presencia de bañistas en las mismas.

Las playas que en otros fines de semana han estado muy concurridas, este día tienen escasa presencia de bañistas como es la Playa Pinitos y el área cercana al Monumento al Pescador.

Vendedores ambulantes manifestaron que las playas están muy solas posiblemente por el temor de la gente ante el Covid-19 y acatando las recomendaciones de las autoridades de Salud ante dicha pandemia de no salir a lugares concurridos y resguardarse en casa.

Algunos de los pocos bañistas, como los integrantes de una familia proveniente de Agascalientes, manifestaron que tenían pocos minutos de llegar a la playa pero sí saben que tienen que tomar acciones para prevenir contagiarse del coronavirus como lavarse constantemente las manos, utilizar gel desinfectante y no acudir a lugares muy concurridos.