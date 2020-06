Covid-19 e influenza combinación letal que podría juntarse en octubre, advierte López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez informó que México al igual que todos los países del hemisferio norte se enfrentará la posibilidad de combinación de contagios de coronavirus e influenza desde el mes de octubre y hasta abril del 2021

Karen Bravo

En el mes de octubre México podría enfrentarse a la combinación de contagios de Covid-19 e influenza que pudiera extenderse hasta el mes de abril del 2021, adviritó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez.

“Eso es un reto que vamos a enfrentar todos los países del hemisferio norte ante la posibilidad de que se junten estas dos enfermedades al mismo tiempo entre octubre y abril del próximo año”, informó.

Esta situación es uno de los escenarios que pueden esperarse para el fin de año ya que incluye que en octubre ocurran los últimos contagios de los casos de epidemías tardías, explicó el funcionario federal.

Esto se debe, detalló, a que México por su extensión territorial no experimenta una sola ola epidémica de Covid-19 porque hay mayor movilidad local que entre poblaciones o entre estados, eso resulta en que no se sincronicen los contagios así que la epidemia no ocurre al mismo tiempo.

En plena pandemia, aumentan 420% los casos confirmados de influenza en Sinaloa

En México la primera ola de contagios inició en la Ciudad de México y el valle de México ya que ahí se concentra casi la cuarta parte de la población del país, expuso. En otros estados iniciaron después pero los casos están agotándose antes, agregó.

“Cancún, Tijuana, hasta cierto punto Culiacán, Sinaloa aunque se ha tardado un poco el descenso”, dijo.

Ciudades grandes como Guadalajara o Monterrey pueden experimentar una ola epidémica tardía, informó López-Gatell Ramírez.

“Esto se puede juntar con la temporada de influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria con otro tipo de virus pero que tiene un comportamiento parecido al Covid-19 en su modo de transmisión a través de la vía respiratoria y los síntomas que produce”, adviritó.

“Y que pueden producir ambas enfermedades Covid-19 e influenza, neumonía y desafortunadamente ambas enfermedades pueden causar la muerte”, agregó.

Cabe destacar que en Sinaloa al 16 de mayo incrementaron 420 por ciento los casos de influenza en la entidad, según cifras de la Secretaría de Salud estatal. Confirmaron 182 pacientes con este padecimiento, de los cuales 98 corresponden al tipo AH1N1.

En el mismo periodo fueron informados nueve decesos por infuenza AH1N1 en Sinaloa.