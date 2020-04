Covid-19 pega tambiÃ©n a venta de cerveza en MazatlÃ¡n

Covid-19 pega también a venta de cerveza en Mazatlán

No se han registrado en el puerto compras de pánico

Belizario Reyes

La pandemia del Covid-19 ya ha afectado a los expendios de cerveza en Mazatlán pues desde que comenzó la emergencia sanitaria han bajado las ventas en dichos negocios ubicados en la zona turística.

Personal de un expendio de Tecate ubicado en el Paseo Claussen manifestó que hasta ayer no tenía problemas de desabasto de productos ni se habían registrado "compras de pánico", por el contrario las ventas han bajado desde que comenzó la emergencia sanitaria porque ahí quienes más compran son turistas y bajó mucho la cantidad de visitantes a este puerto.

La caída de turistas se agravó con el cierre de hoteles y playas y las ventas de cerveza también disminuyeron, dijo el personal consultado.

Ayer por la tarde en expendios tanto de Tecate como de Modelorama en diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad se encontraban abiertos y muy solos.

Trabajadores de expendios de Tecate ubicados en el Fraccionamiento San Francisco y en la Colonia Renato Vega, al norte de la ciudad, dijeron que a ellos les tocaba que les surtieran el pasado jueves pero hasta ayer no lo habían hecho.

Sin embargo, desconocían si les surtirían posteriormente o ya no, pero no les habían dicho si cerrarán los negocios durante abril ante la pandemia de coronavirus.

"Ahorita no nos están surtiendo, ayer (el jueves) ya no me trajeron, no ha habido gente que venga a comprar mucho o a hacer 'compras de pánico' ", dijo el personal del expendio de Tecate en el Fraccionamiento San Francisco.

Por su parte Francisco Alvarado, quien está al frente del Six Siqueros de Tecate, ubicado en la Avenida Francisco I. Madero, de la Colonia Renato Vega, también expresó que desde el pasado jueves no le han surtido producto y no sabe si le seguirán surtiendo o si tendrán que cerrar el local durante abril mientras pasa la emergencia sanitaria.

Mientras tanto continuará vendiendo el producto que le queda así como refrescos, entre otras.

"Nada más el supervisor es el que va a decir si van a surtir o no o se surtirá con tiempo más espaciado", añadió Alvarado Salas.

El Grupo Modelo y Heineken dieron a conocer de manera pública que pararán la producción y comercialización de cerveza a partir de mañana domingo por la emergencia sanitaria del Covid-19.

Agregaron que si el Gobierno Federal reconoce a la agroindustria como una actividad esencial y a la cerveza como un producto agroindustrial, se reanudarían las actividades de producción y comercialización.

Dichas empresas reiteraron que siempre han estado apoyando a México y a los mexicanos y esta vez ante la emergencia por el Covid-19 no es la excepción.