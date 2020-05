Covid-19 tiene presencia en 13 comunidades de Guasave; aquÃ­ te decimos dÃ³nde

Covid-19 tiene presencia en 13 comunidades de Guasave; aquí te decimos dónde

La Alcaldesa Aurelia Leal López señala que a su municipio le están cargando más casos de los que realmente hay

Reyes Iván Camacho

04/05/2020 | 12:33 AM

GUASAVE.- Pese a las acciones de prevención implementadas desde hace ya más de un mes por las autoridades, el nuevo coronavirus sigue ganando terreno en el municipio de Guasave, donde ya tiene presencia en 13 comunidades.

En una reunión del Consejo Municipal de Salud se detalló que durante el desarrollo de esta pandemia se han confirmado casos en la ciudad de Guasave, Juan José Ríos, Estación Bamoa, Nío, Carboneras, Cruz Blanca, Las Moras, Tecomate, El Cubilete, Las Cañadas Viejas, El Huitussi, Gabriel Leyva Solano y Bachoco.

La cabecera municipal y Juan José Ríos son los que concentran más casos del nuevo coronavirus, con 12 cada uno, Estación Bamoa suma 4, Carboneras 2, y con uno están el resto de las poblaciones mencionadas, para totalizar 39 acumulados.

En el mapa aparecen otras dos comunidades con casos: Santa Teresita y El Saladito, sin embargo, estas pertenecen al municipio de Sinaloa.

La Alcaldesa Aurelia Leal López, señaló que a Guasave le están cargando más casos de los que realmente tiene, observación que le hizo a Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 2.

“Estoy muy consciente, doctora Preciado, que se nos van a venir más casos, pero a mí sí me gustaría que al municipio de Guasave no le estuvieran sumando los casos de fallecimientos, sino que se haga en otros municipios, ¿Qué casualidad que en Salvador Alvarado y en otros municipios iban en aumento y de repente se van restando los casos? Al único municipio que se le han venido sumando los casos hasta de otros municipios es a Guasave”, dijo.

La Presidenta Municipal aclaró que lo que señala no es porque no quiera que haya casos registrados en Guasave, porque están conscientes que no están exentos de la pandemia, pero que se sean más responsables en el manejo de la información.

Preciado Machado aclaró que mientras que en Guasave han estudiado a 280 personas, en Salvador Alvarado suman 104, y si se están detectando casos es porque se está trabajando arduamente.

“Detectar oportunamente es mucho mejor que ocultarlos. Las matemáticas en vigilancia epidemiológica son exactas y no nos gustan, pero tarde o temprano se ve si uno oculta o no los datos, por eso no hay que asustarnos, vamos a tener casos, estamos en el escenario tres, hay que trabajar para la prevención”, manifestó.

Leal López reiteró que lo único que piden es que a Guasave se le dé el mismo trato que a los otros municipios y no se le sumen casos que no le corresponden.

CASOS CONFIRMADOS EN GUASAVE:

Localidad Casos

Guasave 12

Juan José Ríos 12

Estación Bamoa 4

Carboneras 2

Nío 1

Cruz Blanca 1

Las Moras 1

Tecomate 1

El Cubilete 1

Las Cañadas Viejas 1

El Huitussi 1

Gabriel Leyva Solano 1

Bachoco 1