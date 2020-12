MÚSICA CLÁSICA

Covid y Goliat. Y Beethoven a 250 años.

.

Miguel Salmon Del Real

La palabra “concierto” se refiere a haber “concertado” un encuentro. Una cita cuya finalidad es provocar la reunión entre artistas con su público, o entre un público con sus artistas. En dicho acercamiento los asistentes perciben la música que emana de instrumentos musicales o voces, accionadas por intérpretes en un contexto “presencial”. Aquí, la psique humana es agitada por esas frecuencias sonoras que se transfiguran en el revoloteo de emociones, sensaciones, recuerdos y toda clase de pensamientos bien diferenciados en cada individuo. Ningún medio tecnológico, por avanzado, ha suplantado esta experiencia. Hoy por hoy dichas plataformas actúan como “herramientas de aproximación” a la experiencia real. En tiempos de la pandemia que nos ocupa, y ante la imposibilidad de llevar a cabo conciertos, dichos medios han podido ciertamente desahogar algunas funciones culturales como el acceso a la información y a la educación.

Hoy 16 de diciembre de 2020, hace dos siglos y medio, nació el gran Ludwig van Beethoven y el mundo ha coincidido para celebrarlo por la vía que nos viene mejor, aquella de los medios digitales. Dadas las circunstancias, su música se limita a sonar en servicios de streaming, redes sociales, blogs y distintas plataformas. A casi un año de conciertos cancelados en todo el mundo, ciertos sectores reconocen “extrañar” la música interpretada en vivo, pero además comienzan a pensar en ella como “extraña”.

Nunca antes en la historia de la música de concierto el mundo había vivido un acuerdo implícito tal: aquel de celebrar a un solo compositor a lo largo un año entero. Todas las temporadas sinfónicas del 2020 habrían estado dedicadas a la música de Beethoven, este gigante nacido en precarias condiciones en la ciudad de Bonn en 1770.

En el caso de las orquestas sinfónicas, no puedo pensar en ninguna que no viviera con intenso entusiasmo las vísperas a la interpretación de las más maravillosas sinfonías que ha visto el mundo. La sinergia construida entre todas las secciones de la orquesta y su director no puede expresarse con palabras. De la primera hasta la novena sinfonía, todas ellas constituyen el mejor entrenamiento técnico para una sinfónica. En un sentido más abstracto, son un inmejorable sanador colectivo para un grupo de artistas cuya esencia laboral se basa en el trabajo en equipo. No hay una sola orquesta que no mejore su rendimiento después de tocar un buen Beethoven, o claro, un buen Mozart o un buen Haydn. Después de interpretar una sinfonía Beethoveniana el regreso a la realidad siempre es más lúcido, no importa lo que le siga, así sea precisamente, una crisis social. Sus sinfonías hacen honor al origen de la palabra: lo unen todo, nos unen a todos.

En tiempos de Beethoven y desde la pequeñez extrema surgió un diminuto agente conocido como COVID-19 que derribó a un gigante complejo de proyecciones y planes en todos los campos. De entre las más diversas disciplinas, la gran música que nunca muere, que es inherente al espíritu humano, no solo se mantiene vital sino que emerge con urgencia existencial. Se equivocan los que piensan que agonizaba. No solo nos falta, sino que ahora que sabemos que nos falta, la necesitamos más que nunca. Suelo reflexionar continuamente acerca del porqué la gran música no muere y este ejercicio pienso frecuentemente en la música de Beethoven, un ejemplo idóneo. Las grandes obras trascienden espacio y tiempo. En este sentido una gran obra de arte tiene vida propia y nos acompaña a todas las generaciones sucesivas a su creación. Nosotros dejamos este mundo, una gran obra no. Más allá de todo vaivén social, político o económico, el espíritu humano continuará ávido de los ejemplos virtuosos únicos que nos brinda el arte y los cuales nos inspiran a superar casi cualquier dificultad de la vida práctica.

Me atrevo a afirmar que habiendo experimentado un largo ayuno en los escenarios es que los intérpretes regresaremos a nuestro ejercicio profesional con mucho más entendimiento. Creo que sucederá lo mismo con los públicos, quienes conscientes de tener un quehacer para con el arte, cubrirán mejor su función al provocar más que nunca su demanda, al asistir más que nunca a salas de conciertos y teatros por ejemplo.

Me atrevo a concluir que, habiendo experimentado el vacío del fenómeno estético vivencial, hemos aprendido a honrar mejor la memoria de Beethoven y con ella, la de otros varios titanes. Quizás intuíamos que bajo el efecto de su obra éramos mejores, ahora lo sabemos con certeza.

Durante este año que finaliza vivimos un largo homenaje a la gran música “por privación”. La disfrutamos por otros medios que sabíamos no podían sustituir la compleja experiencia de reunirnos en concierto. Encontramos sin embargo, otras maneras de acercarnos. A lo largo del 2020 y ante la pausa, se hizo posible un ejercicio de introspección y con ello, un homenaje diferente, una verdadera y muy real conmemoración.

SOBRE EL AUTOR

Miguel Salmon Del Real es el actual director titular de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Como director huésped se ha presentado en 13 países y en México ante 22 orquestas. En 2009 recibió el grado de Maestría en Dirección Orquestal por el Conservatorio de Amsterdam y en 2005 la licenciatura en Composición por el Real Conservatorio de la Haya.

Cada 15 días compartirá una reflexión, en este nuevo espacio dedicado a la gran música, la filosofía del arte y su relación directa con nuestra sociedad.

IG: miguel_delreal_conductor

FB: miguelsalmondelrealofficial