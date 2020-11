CPC se ampara contra Ley de Obras

Graciela Domínguez Nava que el Congreso se ha mantenido abierta al diálogo con el órgano de transparencia, el cual, encuentran que está asesorado por personas del Ejecutivo y retrasan la formación de los Comités de Obras

América Armenta

CULIACÁN._ Sin compartir los razonamientos vertidos desde el Comité de Participación Ciudadana, CPC, por los que interpusieron un amparo contra la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, dijo que desde el Congreso se dará defensa jurídica y que siempre han estado abiertos al diálogo, mismo que en alguna vez se concretó y al que el CPC llegó con el consejero jurídico del Gobierno del Estado, lo que desde el Legislativo ven como sospechoso.

“No quisiéramos incluso pensar que se está prestando a un juego de quienes no les interesa que esta Ley entre es su total de aplicación, porque con esta impugnación que están haciendo pudiera ser que aunque saben que no la van a ganar, lo que quieren es ganar tiempo para que entre próximo año y no están integrados durante meses los Comités de Obras Públicas con la intervención de ciudadanos seleccionados con mayor transparencia”, declaró Domínguez Nava.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción se amparó ante las responsabilidades que se les adjudican en la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que es designar a las y los ciudadanos que formen parte de los Comités de Obras de los organismos que las ejecuten, pero este órgano expuso que se deriva de una Ley de General de Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que encontraron inconstitucional que se les incluyera en una ley diferente.

Este Comité de Obras Públicas tiene intervención en todo el proceso de licitación y ejecución de la obra y su participación garantiza observancia plena, por lo que temen que solo estén buscando ganar tiempo para que inicie el próximo año sin estas participaciones, además cuando sostuvieron diálogos el CPC no había externado esas preocupaciones.

“No hay ningún antecedente en ninguna las reuniones en las que ellos participaron ni en las mesas de trabajo que hayan planteado esas dudas o esas propuestas en contra de que fuera ilegal o que se les asignarán esas facultades y por lo tanto nosotros lo que no hubiéramos deseado era estar enfrentando este tipo de juicios de amparo”, expuso la morenista.

“No nos interesa litigar públicamente, no nos interesa un conflicto público, lo que nos interesa garantizar una ley en los términos que se acordó, resultado de un parlamento abierto donde todos opinaron, donde todos concurrieron, pero que al parecer hay intereses que no están de acuerdo en que esto puede avanzar”, agregó.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso hizo énfasis en las dos figuras de carácter ciudadano que serían la novedad, que son los Testigos Sociales y la ciudadanía en los Comités de Obras, con facultades novedosas para que pueda haber mayor transparencia en el proceso de obra pública.

“Lo que sí nos pareció muy extraño y por eso creemos que incluso no es impugnación que interpusieron ellos, que están asesorados del Gobierno del Estado, es porque esa reunión acudieron acompañados por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, que además sus opiniones son en sentido de respaldar esas posición que tiene el Comité de Participación Ciudadana, que son los mismos argumentos que hoy se reflejan en el documento del amparo”, reiteró.

Por lo que a integrantes del Poder Legislativo les hace pensar que están siendo asesorados el Poder Ejecutivo y que casualmente es el que más hace obra pública y es a quienes se les van a implementar más de estos mecanismos de transparencia y también eso influye en que sean asesorados y que les acompañara en la reunión con la misma argumentación de que es inconstitucional y que es violatoria las disposiciones que establece la Ley de Obras Públicas.

La legisladora aseguró que se dará defensa jurídica desde el Congreso y son 15 días para hacerlo, convencidos y convencidas de que las facultades y actuaciones asignadas al CPC no contravienen a la constitución y no por qué haya una normatividad que nació del Sistema Anticorrupción, consideran que esto no violenta ninguna disposición.

Domínguez Nava, detalló que es en obras públicas en las que se han detectado un gran número de actos de corrupción, por ello, reiteró que lo que están buscando es generar un procedimiento de mecanismos de licitación que haya vigilancia ciudadana auténtica y no simulada y les parece preocupante que le cueste al erario público el Sistema Anticorrupción y que quiénes son ciudadanos que participan en ese mecanismo rechacen o estén renuentes a participar en estos procedimientos contra la opacidad.

La presidenta de la Junta Coordinación Política detalló que se reunieron y platicaron entre otras cosas que el plazo era muy corto para las convocatorias de integración de cada uno de los Comités de Obra Pública, sobre todo lo que le corresponde a ellos que es seleccionar a las y los ciudadanos que van a participar en cada comité, argumentaron que como tenían carácter ciudadano y no tenían presupuesto público en el CPC, les generaría complicaciones para lanzar convocatorias o hacer entrevistas, pero se discutió se acordó que cada institución en sus reglamentos podría establecer que lo que generara gastos y convocatorias para hacerlas públicas, podrían asumirse por cada una de las instituciones.

“En sí los mecanismos y alternativas para lo que están argumentando que están imposibilitados, lo vimos en una reunión y al final de cuentas quedamos en el acuerdo de ampliar los plazos, por eso se hizo una pequeña modificación en los transitorios de la Ley de Obras Públicas y ampliamos los plazos que tendrían ellos como Comité de Participación Ciudadana para integrar estos Comités de Obras Públicas al 31 diciembre”, destacó.