Crea el Congreso de Sinaloa unidad para fiscalizar a la Auditoría Superior del Estado

Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado indicó que se abrió una convocatoria con la consigna de elegir titular de esta unidad, la misma se emitió el pasado 15 de febrero y cerrará el 21 de este mismo mes

Antonio Olazábal

El Congreso de Sinaloa creó una unidad técnica de evaluación, misma que tendrá la facultad de auditar a la Auditoría Superior del Estado, informó Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización de la 63 Legislatura.

El Diputado del Grupo Parlamentario de Morena detalló que esta unidad fue aprobada desde la anterior Legislatura; sin embargo, la pandemia de Covid-19 retrasó su implementación.

“Quiero hacer el anuncio oficial, de la creación de la unidad técnica de evaluación que fue autorizada por la Legislatura anterior, y que hasta esta Legislatura, que se le dio seguimiento, pues está cumpliendo con el hecho de tener una unidad técnica de evaluación quien es quien va a auditar y revisar a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa”, explicó.

“Quiero compartirles a todos los medios de comunicación que el día 2 de febrero en reunión de comisión fue aprobado lo que viene siendo el reglamento interior que va a ser quien rija a la unidad técnica de evaluación, mismo que fue publicado en el Diario Oficial del Estado el día 8 de febrero de este mismo año".

Añadió que el presente reglamento tiene por objeto regular y organizar atribuciones de competencia y fundamento de la unidad técnica de evaluación, como órgano técnico especializado de la Unidad de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, para auxiliar en la vigilancia, evaluación y el control del desempeño de la Auditoría Superior del Estado.

Esta unidad tendrá un titular, el cual deberá tener entre 30 y 70 años; no haber sido condenado a delitos dolosos, no haber desempeñado durante el último año cargos de nivel secretario u homólogos en el Poder Ejecutivo, con excepción del encargado del órgano de control interno; no debe ser magistrado del Poder Judicial, o haber desempeñado cargos de elección popular ni de ningún órgano nacional, estatal o Municipal o partido político.

Deberá tener licenciatura en el área de finanzas públicas o administración. Las bases y los requerimientos se encuentran en la página oficial del Congreso del Estado. Los interesados podrán postularse desde el 15 de febrero hasta el 21 de este mismo mes; vía internet podrán darse de alta a cualquier hora, y presencial será en la oficialía de partes en el recinto Legislativo local.

Zazueta Zazueta detalló que la persona seleccionada deberá ser elegida por los diputados que integran el pleno del Congreso del Estado, y que éste podrá ser removido bajo ciertas circunstancias.

“La persona titular de la unidad será propuesta por la comisión a través de la convocatoria pública y designado por el Congreso mediante el voto de las dos terceras partes de los presentes, debiendo cumplir con los requisitos que establece el artículo 30 bis de la ley, conforme a los procedimientos y plazos que fije la misma comisión”, expresó.

“La persona titular de la unidad durará un periodo de cuatro años, prorrogable por otro periodo, previo aprobación del pleno del Congreso; podrá ser también removido por faltas de honradez, ineficiencia, incapacidad física o mental, o la comisión de algún delito. La comisión propondrá al pleno su remoción”.