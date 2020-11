Crean en Morena Mazatlán comité El pueblo salva al pueblo

Está integrada por militantes de Morena inconformes con la actuación de Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y la conducción de Morena

Alma Soto

¡El pueblo salva al pueblo, el pueblo salva al pueblo!, coreó un grupo de asistentes al Segundo Informe de Actividades de la Sindica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño.

Es el nombre de un comité recién nacido que busca que se cumplan los principios de Morena: no robar, no mentir, no traicionar, ello, ante lo que consideran la falta de vida orgánica de ese partido en Mazatlán.

“Somos un comité denominado El pueblo salva al pueblo que hemos venido constituyendo ante la suma de muchísimos agravios de gente de distintas colonias, al menos están registrados 37 asentamientos populares, para conformar el Consejo Popular de Colonias ante la desatención en la prestación de servicios, que obliga a la gente a organizarse desde las bases”, manifestó Raúl Carvajal Tirado, ex funcionario municipal.

Lamentó que en Morena no hay estructura orgánica, que hay quienes se están abrogando esas facultades, autodenominándose representantes de Morena en la región, el Municipio y el Estado, cuando están faltando a la verdad.

“Es un señalamiento que les hemos venido cuestionando a los encargados de la función pública, porque desde la propia función política se están abrogando el manejo partidario, se ha violentado la vida partidaria, enmarcada en normas y principios, donde los postulados de Morena, que son no mentir, no robar no traicionar están siendo pisoteados o dejados de lado por quienes tienen la obligación primera de ejercer la función pública y no la vida partidaria, debe haber una separación natural para que eso no se siga repitiendo como en las viejas administraciones”, manifestó.

No se vale, es reprobado desde cualquier ángulo, recalcó, que desde la función pública quieran hacer la vida institucional del partido, eso es falta a la verdad, a la ética partidaria y política de Morena.

Dijo que ante esos hechos tan lamentables de confundir el partido con el gobierno, crearon el colectivo El pueblo salva al pueblo, como bases organizadas ante la falta de estructura orgánica propia de Morena.