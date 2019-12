Crean Ombusdman intercamaral para proteger a los empresarios de revanchismos por criticar al poder

El empresario y ex presidente de la Coparmex Mariano Gómez Aguirre será esta figura que se encargará de velar por la libertad de expresión de los líderes de cámaras que critican a los funcionarios públicos

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Con la finalidad de proteger la libertad de expresión y de evitar revanchismos por parte del Gobierno al ser criticados o cuestionados, la Asociación Nacional para la Defensa de los líderes Empresariales creó el Ombusdman Intercamaral.

Mariano Gómez Aguirre será el que ocupará este puesto, el cual se venía pensando desde el año 2015 a raíz del desquite del que eran objetos los líderes de cámaras empresariales al criticar a quienes ostentaban el poder.

El empresario sinaloense velará por la libertad de expresión de todos los representantes y ex representantes de las cámaras, como lo son la Coparmex, Canacintra, Canaco, entre otras; cualquier líder de una asociación u organización que se vea afectado por el poder por alguna crítica, podrá ser defendido por esta figura.

Acompañado por Edna Fong Payán, Presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana y Enrique Pun Hung, ex presidente del mismo organismo, Carlos Corrales DíaZ, director del Centro Empresarial de Sinaloa, destacó que Sinaloa será la sede del Ombusdman Intercamaral, pero podrá interceder para proteger los derechos de cualquier líder empresarial en el país.

Este puesto será auspiciado por los integrantes de la Coparmex mediante cuotas, aportaciones o cualquier tipo de donación de los asociados a la confederación u otra organización.

Enriqe Pun Hung, ex presidente de la Coparmex, destacó que el Ombusdman Intercamaral nace para defender a los empresarios cuando critican al poder, ya que en ocasiones por realizar observaciones a quienes ocupan un puesto en la función pública, son víctimas de revanchismos y ataques a su persona y empresas.

“Apoyar y defender a los líderes empresariales del País ante toda clase de autoridades contra cualquier tipo de represalia gubernamental derivada del cumplimiento de su función de representatividad, a través de posicionamientos institucionales en medios de comunicación y Redes Sociales”, explicó Pun Hung.

“Si es por algún pleito anterior, falla que tenga en su empresa, no nos vamos a meter en ese tipo de problemas, solamente en cuestiones debidas a su representatividad, alguna declaración que hizo y que no gustó al Alcalde, al Gobernador en turno, al Congreso incluso, ahí sí es donde interviene el Ombusdman Intercamaral”, mencionó.

Esta figura nace sobre todo para darle certidumbre a quienes por miedo no quieren ocupar el liderazgo de algunas cámaras empresariales, se busca dar seguridad de que al dar críticas al poder, no habrá represalias.

“En los organismos gremiales, no hay quien quiera tomar la posición de liderazgo, la presidencia, por lo mismo, por temores a represalias, no solamente por el trabajo que implica, sino por temores a tener alguna consecuencia por algunas de las diversas autoridades. Con esto queremos asegurar que surjan nuevos liderazgos, no que seamos siempre los mismos”, detalló.