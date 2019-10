ARTE

Creará Ernesto Ríos un Pedro Infante 'besador'

El muralista sinaloense presenta proyecto de escultura al alcalde de Mazatlán, la idea es que sea interactiva

Nelly Sánchez

Las esculturas a las que sólo se acercan para una foto están fuera de moda, lo de hoy es que la gente pueda interactuar con ellas y así lo entendió Ernesto Ríos, quien presentó al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, la propuesta de un Pedro Infante besador.

"El presidente de Mazatlán nos pidió un proyecto de Pedro infante, creo que no le gusta el rostro del Pedro Infante que está en la moto, pero yo no me atrevo a meterle mano a una obra que tenga autoría y le propuse algo nuevo", comentó Ríos.

"Queremos hacer un Pedro Infante de cuatro metros y medio de alto por cinco y medio de ancho, que tiene las manos por separado, dos manos interactivas, se llama Amorcito corazón, es el Pedro Infante besador".

Se trata, explicó, de la cara de Pedro infante aventando un beso, un rostro grande, y en una de las manos una mujer sentada y en la otra el hombre tomándole la foto.

"La idea es que todas las mujeres que quieran tomarse la foto recibiendo el beso de Pedro Infante, ya ves que anda muy de moda que las esculturas interactúen con las personas y que tú estés ahí en la obra".

Ríos, quien actualmente vive en la Ciudad de México, compartió que tiene muchos proyectos en puerta, tanto en Sinaloa, como en otros lugares del país y del extranjero.

Compartió que en Culiacán, tiene dos proyectos más, uno de hacer un mural sobre el derecho a la educación, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y una serie de bustos de personas que han sido héroes en la escuela de policías.

TRABAJA POR LA PAZ

Ríos participó recientemente en el Festival Internacional Artes Sin Fronteras por la Paz, en Colombia, a donde llevó una exposición en Pitadito, Colombia, una ciudad museo, y trabajó en un mural colectivo sobre la paz, además de una conferencia en la Universidad de Neiva, sobre ese mismo tema.

"Ir a otros países siempre ha significado algo muy bonito, deja tú que te suben la vanidad, porque en otros países eres más valorado, es bonito sentir que estás haciendo algo en beneficio de la sociedad", comentó.

"A todo el mundo le gusta el arte, todos tenemos esa sensibilidad, si no de crear, de apreciar al menos y de sentir que es algo diferente a los problemas diarios que tenemos y yo tengo esa satisfacción de poder decir, yo soy mexicano, México es una tierra de muralismo".

El mes pasado, Ríos participó en el encuentro Seis Continentes llevado a cabo en Monterrey, donde expuso una obra llamada Personaje Número 2, en el centro cultural de la Pérgola.

Adelantó que a finales de noviembre o principios de diciembre se hará una subasta de su obra a beneficio de APAC, a nivel nacional, con apoyo de la universidad Anáhuac, a la que llevará al menos 20 obras de formato grande y mediano.

"La idea es fabricar asientos y sillas de ruedas, para niños especiales y con la subasta, el 30 por ciento es para el artista, para que recupere material, y el 70 por ciento será en beneficio".

LA ESCULTURA

El trabajo que el artista Ernesto Ríos propone para Mazatlán se trata de una escultura de la cara de Pedro infante aventando un beso, un rostro grande, y en una de las manos una mujer sentada y en la otra el hombre tomándole la foto.