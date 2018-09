Crece brecha salarial entre actores y actrices de Hollywood

Las mujeres no han logrado que la industria cinematográfica iguale los salarios a pesar de los movimientos Me Too y Times Up

Noroeste / Redacción

03/09/2018 | 10:52 AM

Los medios internacionales dieron cuenta de la enorme diferencia monetaria entre Mark Wahlberg y Michelle Williams. Foto: Internet

Tras el movimiento #Metoo y #TimesUp en Hollywood se destapó el acoso contra las mujeres, además de las desventajas salariales que las actrices tienen en comparación con los actores en la llamada Meca del Cine. En lo últimos meses, según una publicación de El Universal, los medios internacionales daban cuenta de la enorme diferencia monetaria entre Mark Wahlberg y Michelle Williams por regresar al set a lmar algunas escenas de la cinta Todo el dinero del mundo.

# brecha salarial