Crece el flujo de personas en el Centro de CuliacÃ¡n, ante reapertura de negocios

Crece el flujo de personas en el Centro de Culiacán, ante reapertura de negocios

Algunos locales no esenciales abren sus puertas el lunes, siguiendo los protocolos sanitarios con sus clientes

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ En el segundo día de la reapertura, después de haber estado cerrado desde el 16 de abril, el centro de la ciudad este martes se vio con un mayor movimiento de personas, sobre todo por la entrada de los urbanos, facilitando así a la ciudadanía estar más cerca de su parada de camiones.

En un recorrido de Noroeste se pudo apreciar cómo de manera paulatina se han abierto algunos negocios, como papelerías, distribuidoras de teléfonos, loncherías, e incluso, siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad, buscando atraer a la clientela con promociones de hasta del 3x1 en sus artículos.

Lucía es una de las comerciantes que decidió abrir su pequeño local de ropa, quien con un rociador en mano, cubrebocas, deja pasar de uno en uno a sus clientes a ver sus prendas, no sin antes aplicarles gel antibacterial en las manos.

“Con la entrada de camiones otra vez al centro, poco a poco habrá más gente, y aquí estamos, no será fácil empezar otra vez, la situación no está bien, no hay dinero oiga, a ver cómo nos va, abrimos, pero poco tiempo, a ver cómo nos va”, señaló la comerciante.

Así como ella, otros pequeños negocios al interior del Mercado de las Flores también han abierto sus puertas, esperando fluya más la gente gracias a la entrada de los camiones.

Calles como la Ángel Flores, Carrasco, Rosales el ir y venir de las personas es más constante, algunos siguiendo las normas de usar el cubrebocas, lentes y guantes, mientras que otros no.

Donde sí se siguen haciendo grandes aglomeraciones es fuera de los bancos del primer cuadro de la ciudad, donde largas filas en la calle se pueden apreciar para entrar a los recintos, algunos aplicando la sana distancia.

Las paraderos de camiones ahora son más movidos, de acuerdo a uno de los inspectores de vigilancia. Las unidades no se quedan tanto tiempo en la parada, evitando que se formen así aglomeraciones de personas.

“Aquí estamos cuidando que no se formen largan filas de personas en las distintas paradas de las rutas de camiones, por lo que camión que llega, sube o baja su pasaje, y no se queda mucho tiempo, evitando así las aglomeraciones".