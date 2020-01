Crece en MazatlÃ¡n inconformidad ciudadana por remodelaciÃ³n de Avenida Rafael Buelna

Crece en Mazatlán inconformidad ciudadana por remodelación de Avenida Rafael Buelna

Esta mañana habitantes del Fraccionamiento Hacienda Las Cruces reclaman a las autoridades habilitarles una ruta de acceso y salida del asentamiento

Noroeste / Redacción

Habitantes del Residencial Hacienda Las Cruces, ubicado a un costado de la Avenida Rafael Buelna, mantienen un plantón en este momento a las afueras del asentamiento.

Ahí, exigen a las autoridades "ponerse las pilas" para que les solucionen el que los hayan dejado "atrapados sin salida" de la zona.

La remodelación de la Avenida Rafael Buelna, que supone una reingeniería total de dicha vialidad, ha generado inconformidad en comerciantes y habitantes de la zona porque no se previeron rutas de ingreso y salida por dichos trabajos.

Muchos habitates aseguran que se les han dificultado para salir a sus centros de trabajo y educativos.

Este viernes por la tarde-noche, la Avenida La Marina en su intersección con Rafael Buelna, fue bloueada por más de dos horas por comerciantes y vecinos, molestos por el impacto negativo que, en apenas dos días, les ha provocado el cierre.

Tras un diálogo con el Alcalde Luis Guillermo Benítez, levantaron el bloqueo, pero advirtieron que si la situación no mejora, volverán las calles.

Se carga el tráfico hacia zona turística

El flujo vial esta mañana en el puerto empieza a cargarse en Avenida Del Mar y en algunas calles que conectan con la Zona Dorada, por el cierre de la Avenida Rafael Buelna.

El malecón, Avenida La Marina, Lomas de Mazatlán registran gran acumulación de unidades vehiculares, ya que se utilizan como rutas alternas a la zona turística.

En algunas de estas vialidades hay policías de tránsito, pero la carga vehicular satura calles y avenidas.

Levantan el concreto

A pesar de la inconformidad de vecinos y comerciantes de que no les dejaron un carril para entrar y salir a sus viviendas y negocios, personal de las empresas constructoras comenzaron el retiro del concreto en ambos sentidos y del camellón central de la Avenida Rafael Buelna.

Con apoyo de maquinaria y carros de volteo retiran el material del tramo de la vialidad entre las avenidas Del Mar y Francisco Solís.

Los vecinos y comerciantes dijeron ayer que no están en contra del mejoramiento de la Avenida Rafael Buelna, sino de que no les hayan dejado un carril de entrada y salida para no resultar totalmente afectados mientras se realiza la obra y que no les den a conocer el proyecto de remodelación.

A las 12:00 horas de hoy se reunirán con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para que el Ayuntamiento les presente propuestas a sus demandas y les presente el proyecto de la obra.