VIOLENCIA FAMILIAR

Crece violencia familiar en Guasave; Immujeres tiene otros datos

En los primeros cinco meses de 2019 el Semáforo Delictivo registró 313 denuncias, cifra que supera en un 67% las 187 que se presentaron en el mismo periodo de 2018

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La violencia familiar ha venido a la alza en el municipio de Guasave este año, ya que según cifras del Semáforo Delictivo, se han presentado 313 denuncias en los primeros cinco meses, superando por un 67 por ciento las 187 que se presentaron en ese mismo periodo de 2018.

Entre enero y abril la tendencia fue al alza, al contabilizarse 48, 61, 68 y 77 denuncias, bajando en mayo a 59.

En todos los meses esas cifras superaron a las registradas un año antes, ya que en enero de 2018 se presentaron 31 denuncias, en febrero 25, en marzo 40, en abril 49 y en mayo 42.

Con esos 313 casos, Guasave se ubica como el segundo municipio con más denuncias por violencia familiar en Sinaloa, superado solamente por Culiacán, con 757, pero con mayor incidencia que Ahome y Mazatlán, que contabilizaron 274 y 230 casos en los primeros cinco meses de 2019.

Aunque el Semáforo Delictivo se alimenta de datos que provee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Georgina Bourciaga Armenta, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave, desestimó estas cifras ya que ellos tienen otros datos.

"No coincido con la estadística, no la comparto, hemos estado trabajando arduamente y no ha repuntado la violencia", expresó.

- Es del Semáforo Delictivo, con datos de la Fiscalía

No coincido porque las estadísticas que yo tengo son diferentes. Lo que pasa es que no todos los datos de la Fiscalía pasan por el Instituto, ni tampoco por Seguridad Pública.

- ¿Y no son casos de violencia?

Sí son, yo estoy hablando de lo que es el Instituto, cómo estamos manejando en la estadística que tenemos interna.

Bourciaga Armenta reconoció que Guasave sí es de los municipios en los que se tiene que prestar atención a este problema y por ello fue incluido en la alerta de género.

"Nos están apoyando por lo mismo, porque no queremos más mujeres violentadas, esa es la intención del Instituto, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres", manifestó.

La funcionaria de la paramunicipal llamó a las mujeres a acercarse con el Immujeres si son víctimas de algún tipo de violencia para darles una atención oportuna y canalizarlas a las instituciones que sean necesarias.

MUNICIPIOS CON MÁS CASOS EN 2019

Culiacán 757

Guasave 313

Ahome 274

Mazatlán 230