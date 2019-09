Criminales muestran los dientes en CdMx: rifan sexo con mujeres, se arrojan a autos, piden Xboxâ€¦

Criminales muestran los dientes en CdMx: rifan sexo con mujeres, se arrojan a autos, piden Xbox…

Los criminales en la Ciudad de México inventan cada día nuevas formas para hacerse de recursos. Las postales de las últimas semanas son un hombre arrojándose contra un vehículo para simular ser atropellado; jóvenes vendiendo boletos para una rifa sexual y a un niño viajando al Metro para cambiar un Xbox por la libertad de su madre

14/09/2019 | 11:40 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– En las últimas semanas se revelaron formas que utilizan delincuentes para sacar dinero a sus víctimas en la Ciudad de México. “La Rapidita”, una rifa sexual, “El Superman” –arrojarse contra un vehículo en movimiento para acusar al chofer–, y hasta comunicarse con un niño para pedirle su Xbox a cambio de liberar a su madre son algunas de estas técnicas.

En los primeros siete meses del 2019, en México se abrieron 598 mil 604 carpetas de investigación por delitos contra el patrimonio.

4 mil 884 de los casos fueron clasificados como extorsiones, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aquí un recuento de los último casos:

“LA RAPIDITA”

Esta semana Noticieros Televisa reveló que durante años se llevó a cabo en la Central de Abasto de la Ciudad de México una actividad conocida como “La Rapidita”, en la que “se rifaban relaciones sexuales con mujeres o elevadas sumas de dinero”.

Después de que comerciantes se manifestaran afuera del Palacio Nacional, en el Centro Histórico capitalino, se reveló que algunos lo habrían hecho porque ya les impidieron realizar “La Rapidita”, según lo consignado por la televisora.

Comerciantes de la Central de Abasto dijeron a medios de comunicación que para participar en la rifa sólo había que dar entre 10 y 20 pesos. “Si entregaban o no los premios, no me consta”, explicó uno.

Un video al que tuvo acceso Televisa muestra el momento en que una joven se aproxima a un comerciante para ofrecerle participar en “La Rapidita”, la cual “era organizada por sudamericanos”.

De acuerdo con los testimonios que reunió Noticieros Televisa, los organizadores podrían sacar hasta 400 mil pesos en una jornada. Los grupos que dirigían las rifas prometían premios de 10, 15 o hasta 50 mil pesos.

“EL SUPERMAN”

A inicios de septiembre, un sujeto se arrojó ante el paso de un vehículo que circulaba por calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Su intención sería sacar recursos económicos después de señalar al chofer de haberlo atropellado.

Una cámara de seguridad captó el modus operandi del supuesto extorsionador. De acuerdo con información de medios, el acto es conocido como “El Superman”.

En las imágenes se observa cómo el sujeto caminó abajo de una banqueta en la demarcación capitalina; se preparó y se lanzó contra una camioneta de carga.

El conductor de la unidad se detuvo, pero haberlo hecho significa caer en la trampa del presunto extorsionador. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados.

EL XBOX

En agosto, un menor de 10 años de edad –que fue extorsionado vía telefónica– fue auxiliado por policías de la Ciudad de México cuando se dirigía a la estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México para entregar una consola Xbox y unas arracadas a un sujeto que le dijo que tenía secuestrada a su mamá.

Al padre del menor le exigieron entregar 50 mil pesos para liberar a su hijo en la misma estación Chabacano.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que elementos de la Policía Bancaria e Industrial auxiliaron a un menor en el paradero de Pantitlán que se dirigía a la estación Chabacano.

El niño de 10 años de edad les pidió ayuda y les narró que en su domicilio –ubicado en el municipio de Chalco, Estado de México– recibió la llamada de un hombre quien le dijo que si quería volver a ver a su madre debería entregar objetos de valor de su hogar.

Por esa razón, narró el menor, tomó una consola Xbox y un par de arracadas y se dirigió a la estación Chabacano del Metro a entregar los objetos a cambio de la liberación de su madre.

Los elementos de seguridad resguardaron al niño y se pusieron en contacto con la madre, de 39 años de edad, quien manifestó que se encontraba bien y en su trabajo. La mujer también dijo a los oficiales que de inmediato se trasladaría al lugar para encontrarse con el menor.