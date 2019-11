Crisis en Tierras Infinitas estrena su primer tráiler oficial con Brandon Routh como Superman

El crossover del Arrowverso promete ser el más grande de todos los tiempos, el video presenta las imágenes de Brandon Routh como Superman en la nueva versión de la saga de Kingdom Come

11/11/2019 | 12:26 AM

Madrid (SinEmbargo).- Ya está aquí el primer adelanto de Crisis en Tierras Infinitas, el nuevo crossover del Arrowverso que promete ser el más grande hasta la fecha y el evento superheróico más espectacular de la historia de la televisión.

“Prepárate para el crossover más grande de todos los tiempos”, promete el teaser, ya que presenta las primeras imágenes de Black Lightning en acción y de Brandon Routh, metido de nuevo en el papel de Superman en este caso en su versión de la saga Kingdom Come.

Además, el video también fugaces vistazos al villano The Monitor y a algunos de los superhéroes estrella del Arrowverso, como The Flash, Supergirl, Batwoman, Arrow y la hija de Oliver Queen, Mia Smoak.

“Les cubrimos la espalda”, dice Oliver Queen en la primera línea de diálogo de este crossover basado en una de las sagas de los cómics de DC más apreciadas por los fans.

El evento Crisis en Tierras Infinitas, que implicará a todas las series de The CW basadas en los personajes de DC, arrancará el domingo 8 de diciembre con un capítulo de Supergirl y continuará con Batwoman el lunes 9 de diciembre. Le seguirá el capítulo de The Flash el martes 10 de diciembre y, luego, tras el parón invernal, el crossover concluirá el martes 14 de enero con Arrow y Legends of Tomorrow.