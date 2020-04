Crisis por Covid-19 no es de colores ni partidos: Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López exhorta a la unidad para poder salir adelante en esta emergencia sanitaria

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La crisis sanitaria por el Covid-19 que está impactando en Guasave y en todo el mundo no distingue entre colores ni partidos políticos, por lo cual se debe de trabajar en unidad para combatirla, manifestó Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal de Guasave puso en marcha el reforzamiento de la campaña de sanitización que ya venía realizando el Ayuntamiento con el apoyo de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente y a la cual se le está uniendo el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura.

“Ojalá nos unamos todos, esto no es de colores, no es de partidos, es una crisis mundial, que obliga a que nos unamos y nos solidaricemos todos en el mundo para salir de esta situación difícil que nos está afectando a todos, aunque a algunos no les cae el veinte, pero que sabemos lo que puede causar”, expuso.

“Dios permite que nos libremos de la pandemia, por lo tanto, reconozco a la Asociación de Agricultores, a la Secretaría de Agricultura y al Gobernador por esta iniciativa, ojalá fortalezcamos esto y fortalezcamos los cercos sanitarios para que no siga subiendo la pandemia”.

Leal López destacó que Guasave fue el primer municipio en tomar la decisión de cerrar las playas, lo que ayudó a contener la propagación del virus, además de que los funcionarios de primer nivel aportaron un mes de salario, con lo que reunieron 2 millones de pesos utilizados en la adquisición de equipos de protección que han sido distribuidos en personal médico del Hospital General Zona 32 del IMSS y el Hospital General de Guasave, los dos nosocomios públicos del municipio que están atendiendo pacientes con Covid.

Sergio Alonso García, director de Salud municipal, detalló que llevan un avance del 95 por ciento en la sanitización en el municipio.

“Es una labor titánica de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche”, destacó.

Aseguró que estas acciones que desde hace más de tres semanas inició el municipio han permitido a Guasave tener menos casos que otros municipios, por lo que es indispensable intensificar el trabajo preventivo en las próximas dos semanas.

En total son 60 vehículos, entre tractores, camionetas y camiones los que, divididos en seis sectores, están llevando a cabo los trabajos de sanitización.