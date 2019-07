MÚSICA

Cristian Jacobo incursiona como productor de su nuevo disco

El cantante sinaloense presenta su más reciente tema 'Mejor recuerda', cuyo video oficial pasa los 6 millones de visualizaciones

Leopoldo Medina

Con una intensa gira de promoción inició sus actividades el cantante sinaloense Cristian Jacobo, promoviendo el tema 'Mejor recuerda', el primero de su carrera que no es compuesto por él, y que formará parte de su próxima producción discográfica.

El culiacanense compartió que 'Mejor recuerda' es el tercer sencillo de su tercer disco, y que lleva por título 'En esta vida', el cual ya cuenta con video oficial en YouTube, con más de 6 millones de vistas, además de que será lanzado en todas las plataformas, y en físico el 30 de agosto.

“Este es un disco que me tocó producirlo, y creo que quedó muy bien. Está compuesto por 13 melodías, ocho de ellas son composiciones mías, y en él podrán escuchar temas de todo tipo, desde baladas, cumbias, rancheras, hasta 'arremangaditas', algunos corridos, entre otros”, señaló Jacobo.

El intérprete de temas como 'Ya tiene novio', y 'Romance perverso' compartió que para este disco se salió un poco a lo que está acostumbrado a ofrecer a su público, atreviéndose a grabar incluso con mariachi para su nueva producción.

“Era justo y necesario realizar un cambio, esto le ha venido muy bien al proyecto, y he visto que el público ha recibido bien la propuesta porque es una producción de buena calidad que se grabó aquí en Culiacán”.

A cuatro años de haber iniciado de manera profesional con su proyecto musical, con este tercer disco ha aprendido que es importante cultivar la paciencia, porque no todo llega rápido, que es una carrera de resistencia, donde su evolución como artista se ha visto.

“Creo que el haberme animado a producir mi tercer disco, habla de un crecimiento, sabía que podía hacerlo, pero no me animaba, y gracias al apoyo de mi disquera y equipo que tuve esa confianza, creo que se logró el objetivo, ofreciendo un disco más maduro”.

Vocalmente, añadió el intérprete de 'Cuando menos lo esperaba', también ha mejorado gracias a su experiencia sobre el escenario.

Al amor y desamor

En esta su nueva producción Cristian Jacobo le canta a todo: al amor, al desamor, a la mujer, a la alegría de vivir.

“'Mejor recuerda' es una melodía que recuerda que las relaciones no son color de rosa, sino que tienen sus momentos buenos y malos, pero que al final del día, siempre habrá alguien que te quiera, así como tú eres”, expresó el cantante.

Gracias a que la popularidad de Cristian Jacobo ha ido creciendo, ha pisado escenarios con figuras como Julión Álvarez, en el Auditorio Telmex, así como con “El Mimoso”, Pancho Barraza entre otros exponentes del regional mexicano.

Dijo que este año llegó para él con muchos cambios, iniciando por una nueva disquera, al haberse lazando como productor de su tercer disco, además de realizar varias presentaciones como Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, León Guanajuato, Celaya y Mazatlán.

También tiene previsto realizar presentaciones por todo el Pacífico, así como viajar a Ciudad de México, al Estado de México, Puebla, Cuernavaca, con el objetivo también de ir a la conquista de los Estados Unidos.

“Abrirme paso en la música no ha sido fácil, aunque tengo 11 años dedicándome a esto, y desde el 2015 de manera profesional con este proyecto, no he parado de tocar puertas, he tenido buenas oportunidades como haber participado en La Voz México, el cual me dejó una gran experiencia personal”,

Que el público coree sus canciones, así como que otros compañeros artistas le graben sus temas, representa para Jacobo una de las mejores satisfacciones en su carrera artística.

“Mi objetivo es trascender, que mi música se convierta en un legado, que se quede en el gusto de la gente, si hay éxito, qué bueno, lo principal es llegar a ser alguien dentro de la música, ser un referente como lo han sido Pancho Barraza, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, ese es mi sueño”.

Entre sus proyectos están presentar nuevos sencillos y que se sumará a otros artistas en un disco homenaje.

“Viene un proyecto por parte de Universal Music, mi disquera llamado Mixilenials, en el que la empresa tomó a sus artistas jóvenes, para grabar un disco, y en el participamos con Majo Aguilar, Chayín Rubio, Geru, Neto Bernal, Chayo Carrillo, entre otros, grabando cada unos dos temas acústicos”.

PARA SABER

Actualmente Cristian Jacobo está ubicado en el cuarto lugar de preferencias de la lista de Monitor Latino Nacional.

Redes sociales

Facebook: Cristian Jacobo

Instagram: cristianjacobo

YouTube: Cristian Jacobo