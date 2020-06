Cristiano Ronaldo busca revancha en el partido Juventus versus Nápoles de la final de la Copa de Italia

ROMA._ Penal desperdiciado. Oportunidades malogradas. Pésima actuación.

La final de la Copa de Italia del miércoles contra el Nápoles tendrá sabor a revancha para Cristiano Ronaldo, a quien nada le salió bien en el empate 0-0 de Juventus con Milan en las semifinales.

Pese a igualar, la Juve pasó a la final, en la que el portugués irá por el 30mo título de su carrera. La Juve hizo valer el gol de visitante que anotó Cristiano, también de penal, en el empate 1-1 del partido de ida.

La mayoría de los jugadores se vieron fuera de forma en el partido de vuelta de las semifinales al reanudarse la actividad tras una interrupción de más de tres meses por la pandemia de coronavirus.

El penal que estrelló en un poste fue su primer tiro desde los 12 pasos malogrado desde enero del 2019.

“No falla muchos penales. Este fue muy desafortunado y probablemente lo afectó por el resto del partido”, expresó el técnico de la Juve, Maurizio Sarri.

Cristiano jugó de centrodelantero, no tirado hacia la izquierda, como de costumbre, y le costó adaptarse a esa posición.

“Lo hablamos con él y se mostró dispuesto a hacerlo”, dijo Sarri. “Es un jugador tan bueno que no creo que cambie nada si juega cinto metros adelantado o retrasado. Puede desempeñarse en todos los puestos del ataque”.

