Cristiano Ronaldo es galardonado por sexta ocasión con el Globe Soccer a mejor jugador

Cristiano Rolando, delantero internacional portugués del Juventus, ha sido galardonado este domingo por sexta vez como mejor jugador de la temporada en la gala de los premios Globe Soccer 2019, celebrada en Dubai.

Cristiano Ronaldo, ganador en seis de las nueve ediciones de estos premios, superó en la votación final al argentino Leo Messi, al holandés Virgil van Dijk y al egipcio Mohamed Salah.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards @Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN

La mejor jugadora de 2019 ha sido la inglesa Lucy Bronze, en tanto que el jugador revelación del año ha sido el portugués Joao Felix, del Atlético de Madrid.

So very proud and honoured to have won this award 🥂

But more importantly I am proud of how the women’s game has grown and excited to see where it is heading in the future 🌍

More to come!#EmpoweringWomen pic.twitter.com/Hiw2irPtpi