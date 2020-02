Cristiano Ronaldo le da el triunfo a la Juventus sobre el Fiorentina e hila 9 partidos con gol

TURÍN._ Dos goles de penalti del portugués Cristiano Ronaldo impulsaron el triunfo por 3-0 del líder Juventus contra el Fiorentina, en una vigésima segunda jornada de la Serie A en la que el ecuatoriano Felipe Caicedo y Ciro Immobile anotaron un doblete cada uno en la goleada 5-1 de un Lazio que se colocó momentáneamente segundo.

El domingo de la Serie A registró además el tropiezo del Atalanta, rival del Valencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, que no pasó del 2-2 en casa ante el Génova en un duelo en el que el colombiano Duván Zapata firmó dos asistencias.

😐 Un punto ciascuno al #GewissStadium.

😐 It's a tie at the Gewiss Stadium.

#AtalantaGenoa #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/8iJMfciJiu