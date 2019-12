Cristiano Ronaldo le enseña a Novak Djokovic a saltar

El miércoles 18 de diciembre Cristiano Ronaldo fue noticia a nivel mundial a raíz de su impactante gol en el triunfo por 2 a 1 de la Juventus ante Sampdoria en el estadio Luigi Ferraris en el marco de la jornada 17 de la Serie A.

El delantero portugués alcanzó una altura de 2.56 metros antes de cabecear el balón y enviarlo al fondo de la red. Es decir, que logró despegarse 71 centímetros del suelo.

