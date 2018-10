Cristiano Ronaldo niega acusaciones sobre presunta violaciÃ³n a estadounidense

El astro portugués Cristiano Ronaldo negó las acusaciones de una mujer que asegura que el futbolista la violó en Las Vegas, Nevada, en 2009.

A través de su cuenta de Twitter, el ahora jugador de la Juventus de Turín escribió mensajes tanto en portugués como en inglés donde desmentía estas versiones.

"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa", escribió CR7.

"Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones", prosiguió Cristiano en un segundo "tuit", publicado pocos minutos después del primero.

Este miércoles, el diario alemán "Der Spiegel" dio a conocer la identidad de la mujer que le acusa de violación, la modelo estadounidense Kathryn Mayorga.

