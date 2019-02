Critica Alcaldesa de Guasave a gerente de Jumapag

Aurelia Leal López revela que le llamó la atención a Socorro Castro Gálvez por acciones que ha emprendido de manera unilateral contra trabajadores sindicalizados

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, lanzó críticas contra el gerente general de la Jumapag, Socorro Castro Gálvez, porque ha emprendido una serie de acciones unilaterales que han impedido alcanzar acuerdos en el contrato colectivo de trabajo con el sindicato de la paramunicipal.

Incluso, por ese tipo de acciones reveló que ya le llamó la atención.

“Todavía no han aceptado la propuesta del contrato colectivo por algunas cosas que ha venido realizando el gerente, que nosotros le hemos venido llamando la atención, nos hemos reunido muchas veces”, dijo, “ahorita no es el momento para tantas diferencias con el sindicato, hay un momento importante para poder establecer convenios con ellos e irnos a trabajar porque la Junta de Agua Potable nos necesita y los ciudadanos lo requieren”.

La Presidenta Municipal aclaró que vienen a quitarle privilegios a la cúpula sindical, pero no a ser verdugos de la clase trabajadora de la Jumapag, por lo que no está de acuerdo que se les hayan quitado a jubilados derechos como el IMSS, el fondo de ahorros y que además les deban hasta nueve quincenas, por una decisión unilateral del gerente, por lo que está gestionando recursos para por lo menos abonarles.

Además, Leal López subrayó que Castro Gálvez ha hecho acuerdos y compromisos en reuniones que han tenido, pero ante los medios declara otras cosas, como el que el IMSS le haya observado el pago a jubilados que no cumplen los 60 años de edad.

“Es falso, él estuvo con nosotros el sábado y no expresó eso ahí, dijo que los iba a incorporar y no los ha incorporado. Yo me comprometí a buscar recursos porque nosotros no somos verdugos de los trabajadores”, reiteró.

La Alcaldesa agregó que el planteamiento que hizo ante los medios de comunicación Socorro Castro de que la Jumapag reinstale a los trabajadores jubilados, pero que esa nómina la absorba el Ayuntamiento es inviable y una salida fácil que busca el gerente.

“Es una salida muy fácil de un gerente que viene a renovar la Junta de Agua Potable, no sé cómo la quiera renovar, ¿pasándonos la nómina a nosotros?, es como si le pidiera al Gobernador que absorbiera la nómina del Ayuntamiento, entonces para qué vamos a ser presidente si no vamos a tener la capacidad de generar condiciones para sacar adelante a nuestros trabajadores”, cuestionó.

“Creo que la gerencia no nada más radica en traer conflictos con el sindicato, también implica generar recursos para pagarle a los trabajadores y para darle una mejor calidad de vida a los habitantes de Guasave, que lo requieren”.

La Presidenta Municipal criticó también que los problemas de drenaje y socavones que se han presentado en la cabecera municipal y localidades como Ruiz Cortines quien esté resolviendo en su totalidad esos temas sea la dirección de Obras Públicas y no la Jumapag.

A pesar de esas diferencias con Castro Gálvez, Leal López aclaró que no ha pensado en solicitar ante el consejo de la paramunicipal el cambio de gerente en la Jumapag.