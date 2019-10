Critica Coparmex a Quirino y a Estrada por su ausencia en balacera del jueves en CuliacÃ¡n

Manifiesta Coparmex

Critica Coparmex a Quirino y a Estrada por su ausencia en balacera del jueves en Culiacán

Tanto del Gobernador como del Alcalde no comunicaron qué pasaba en Culiacán durante los enfrentamientos en la fallida detención del hijo de Joaquín Guzmán, es por eso que Edna Fong Payán criticó a los dos mandatarios por dejar en total incertidumbre a la ciudadanía

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Edna Fong Payán criticó la ausencia que mostraron tanto Jesús Estrada Ferreiro y Quirino Ordaz Coppel, Alcalde de Culiacán y Gobernador de Sinaloa respectivamente, durante los enfrentamientos que se suscitaron en la capital del Estado durante la fallida aprehensión de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó que ningún funcionario diera una explicación a la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo en Culiacán, nadie, ni del orden estatal, o municipal.

“Lamentamos la ausencia del Gobernador y del Presidente Municipal en este caso, no se dieron avisos oportunos, la ciudadanía no sabía qué hacer, si salir o no salir, hubo bastantes notas falsas en medios, en las redes y la ciudadanía, pues todo muy confuso...En el Estado ellos dos son los que debieron haber salido a decirnos qué hacer o cómo estaba la situación”, subrayó.

Ayer en una esquela, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán manifestó que el Estado de Derecho había muerto en Culiacán, para Fong Payán también se le hizo un daño muy fuerte a Culiacán el pasado jueves.

“Estamos platicando (empresarios) sobre los acontecimientos que pasaron el pasado jueves, por parte de Coparmex vemos lamentable la situación, lamentamos que el Estado Mexicano haya sido rebasado esto pues pone en riesgo lo que es el Estado de Derecho”, señaló.

La empresaria detalló que varios agremiados a la Coparmex hablaban para que se les diera una explicación de lo que estaba pasando en Culiacán durante las balaceras del jueves, sin embargo no había respuestas, nadie les informaba nada, durante casi tres horas hubo incertidumbre por parte de todos en la capital sinaloense.

“A nosotros nos estuvieron llamando, preguntando qué hacían, y no podíamos dar ningún aviso oficial, porque no circulaba nada...había empresarios que preguntaban qué hacer en ese caso y no había ningún aviso, ninguna medida que pudiéramos seguir, entonces pues nada más era el resguardarse”, compartió.

La presidenta de Coparmex llamó a los mandatarios, tanto del Estado, como del Municipio a estar más al pendiente de la ciudadanía, que se den avisos oportunos en este tipo de situaciones, y se elaboren protocolos de seguridad, mismos que no se vieron el pasado jueves en Culiacán.

“La exigencia por nuestra parte es tener avisos y comunicados oportunos, tener los protocolos a seguir en estas situaciones, y pues también porque aquí toda la sociedad quedó expuesta”, sostuvo.

“Aquí el mensaje sería trabajar los empresarios de la mano del Gobierno para conformar estas estrategias, para evitar que suceda esto en un futuro”.