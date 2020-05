Critica CuÃ©n Ojeda apertura de empresas como plan de reactivaciÃ³n econÃ³mica

Critica Cuén Ojeda apertura de empresas como plan de reactivación económica

El fundador y líder del PAS considera que asegura que no existe un verdadero plan de reactivación de la economía en México, y que la reapertura de negocios es por presión de EU

Belem Angulo

El dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló que el reactivar las empresas en el País elevará los contagios de Covid-19, y que esta acción responde a presiones de Estados Unidos y no a un plan de reactivación económica.

"Por presiones del país del norte, estamos abriendo las empresas para que miles de trabajadores laboren, en estos lugares los contagios se han elevado, esto nos demuestra que no existe un verdadero plan de reactivación de la economía en México", manifestó.

"Nuestro País ha decidido abrir las empresas para que se reactive la cadena productiva y que la industria en los Estados Unidos no tenga problemas de producción, pero lo está haciendo sin ningún protocolo para proteger a los trabajadores, prueba de ello es que muchos gobernadores se oponen a esta medida, como el de Puebla, que decretó no abrir estas fuentes de trabajo".

El ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa agregó que en el tema de salud fueron evidentes las fallas al no contar con un plan de acción para hacerle frente a la pandemia por coronavirus que llegó a México a finales de febrero.

"Desde enero que se supo de esta pandemia, se señaló que nuestro sistema de salud no estaba preparado para enfrentar este virus, tuvimos dos meses antes de tener el primer contacto y nuestras autoridades no tomaron las medidas para prepararse", dijo.

Explicó que la falta de información ha provocado que las autoridades sanitarias no tomen las medidas adecuadas para minimizar los contagios y por ende el virus se propague de manera desmedida.

“La falta de pruebas para detectar a personas con Covid-19 ha provocado que los expertos, que tienen en sus manos dictar las medidas preventivas a la población, no tengan la información correcta para saber cuántas personas realmente están contagiadas, esta falta de información no ha permitido que el gobierno federal evalué correctamente el nivel de contagios y las personas contagiadas se eleven, y en algunos casos, también la gente que fallece sea la más alta en estos días, por eso es importante que no bajemos la guardia y retomemos nuestro aislamiento para evitar ser parte de esta estadística”, expresó.

Cuén Ojeda señaló el caso de Mazatlán, que el día de ayer registró 41 nuevos pacientes y sumando 165 casos activos en el municipio, solo por debajo de Culiacán con 95 casos menos.

“Para mí es importante recomendar a los mazatlecos que no relajen estas acciones que se habían tomado, quedarse en casa es una forma de no ser contagiado y así pronto volveremos a retomar nuestras actividades diarias”, dijo.