Critica Sergio Torres que candidatos del PRI son refrito: mismas caras, políticos reciclados y mismos intereses

El ex Alcalde de Culiacán también criticó las administraciones de los presidentes municipales de Morena en Sinaloa, al Gobernador Quirino Ordaz y al Gobierno federal

José Abraham Sanz

Luego de asegurar que su cierre de precampaña como candidato del Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Sinaloa fue el domingo, Sergio Torres Félix tachó de “refrito” las candidaturas de su ex partido, el Revolucionario Institucional, porque son las mismas caras, los llamó políticos reciclados y que son productos de los “mismos intereses”.

En su desayuno de los martes con los medios de comunicación, Torres Félix también criticó las administraciones de los presidentes municipales de Morena en Sinaloa.

“Vamos muy bien y eso se siente en los ánimos de la gente; en donde la gente dice que las cosas no van bien es en el PRI. ¿Por qué se dice esto?”, dijo. “Como ya lo dije, al Gobernador se lo 'chamaquearon', y no le dejaron poner candidato a la gubernatura, pero ahora resulta que tampoco le dejaron poner candidatos a las presidencias municipales, ahí está la prueba de Culiacán, Ahome y Mazatlán, solo por mencionar tres ejemplos. Pero hay más.

“Por otra parte, en cuanto a los virtuales candidatos a alcaldes y diputados, es la misma cazuela con el mismo aceite; es un refrito. Son las mismas caras de siempre. Políticos reciclados, productos de los mismos intereses de grupos. No se les está dando oportunidad a las nuevas generaciones. Hay mucho repetidor”.

Criticó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel está en campaña, más que el precandidato Mario Zamora Gastélum, pues éste no ha detenido sus giras y la promoción de su imagen.

En lo que respecta a Morena, auguró que viene “una tormenta” que generará más divisiones en el partido.

“Morena enfrenta la mala gestión de sus alcaldes, principalmente Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, entre otros; los resultados de sus gobiernos son muy malos, particularmente en servicios públicos y varias picaradas que luego van a salir”, dijo.

“Han sido alcaldes de pleitos: con sus propios compañeros de partido y con los ciudadanos, han defraudado a quienes les dieron su voto, y por lo que hace a los legisladores de Morena, no han dado los resultados que se esperaba. No le han respondido a la gente; no han defendido a la gente ni a nivel federal ni a nivel local. ¿A qué le apuesta Morena? Se han perdido miles de empleos, no hay crecimiento económico, no hay guarderías”.

Los buenos resultados, recalcó, no llegaron ni en salud, ni en economía, ni en seguridad pública.

“La gente quiere resultados y no excusas y pretextos, las elecciones es la calificación que le da la gente a sus gobiernos y ahí están reprobados tanto el gobierno federal, como el estatal y los gobiernos municipales, hay una enorme crisis en el campo, la ganadería y pesca, miles de pequeños y medianos negocios han cerrado, con la pérdida de más de 20 mil empleos formales”, agregó.

“Tenemos en Sinaloa más de 4 mil 700 muertes por Covid, uno de los índices más altos del mundo, Sinaloa tiene más muertes por Covid que países enteros como Corea del Sur, Australia, Paraguay, República Dominicana y Venezuela; hay un abandono en los hospitales del estado, donde el desabasto de medicamentos ha sido dramático”.

Otro punto que destacó fue el de inseguridad, por los feminicidios, los altos índices de violencia familiar y de robo a casa habitación, a comercio y de vehículos.

“Los pobres resultados en materia de seguridad hablan por sí solos”, expresó. “Con esos resultados se presentarán ante un electorado decepcionado de sus logros”.