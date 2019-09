Critican a Justin Bieber por elogiar en exceso a Hailey Baldwin

Justin Bieber no reparó en defender a su esposa luego que un usuario en Instagram le reclamara estar forzando la exposición de su relación amorosa

Noroeste / Redacción

Justin Bieber no deja de estar en los titulares por diversos motivos, recientemente fue por sus problemas personales, pedirle disculpas por los malos tratos que tuvo con Selena Gómez y más recientemente ha sido criticado por las diversas demostraciones de amor contra su pareja Hailey Baldwin.

Sin embargo, esta vez el cantante no se ha quedado callado y ha respondido a los cuestionamientos.

Todo parece indicar que a un número de fanáticos de Bieber no les agrada que el canadiense esté mostrando en redes sociales el amor que siente por su esposa, por lo que no han dejado de hacerles sentir su incomodidad.

Y es que, en una de las publicaciones más recientes en su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber colgó una foto de Hailey Baldwin donde destacaba la belleza natural de la también modelo. Ante esto, la esposa del canadiense no se guardó nada y le contestó “estás sonrojando a esta chica”.

Esta pública demostración de amor no agradó nada a un usuario en particular que, ni corto ni perezoso, escribió:

“No necesitas hacer esto. Si realmente se aman, sólo háganlo y disfrútenlo sin necesidad de presumir o forzar a alguien a ver que están enamorados”.

Bieber se percató de este comentario y decidió contestar al usuario.

“Rendir honor a mi esposa públicamente es, de hecho, lo más respetuoso. No sólo la tranquiliza, es también una forma de darle a la gente algo. No estoy forzando a nadie, tú me sigues ¿no debería hacer canciones sobre amar a mi esposa o estar enamorado, o eso es demasiado amor por ella también? Esta es mi vida. Deja de seguirme si no te gusta lo que publico”, replicó el intérprete.

El representante de Justin Bieber, Scooter Braun, comentó sobre el hecho:

“Nuestras otras mitades merecen el cariño, así que ¿por qué no dárselo públicamente y en privado?... si no te gusta, arriba hay un botón. Presiónalo. Es tu decisión”, sentenció el manager.