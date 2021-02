En redes sociales

Critican a mamá de Christian Nodal por su cambio radical de look y así les responde

Cristina sorprende a los cibernautas al presumir en sus historias de Instagram que se había despojado de su larga melena negra

Noroeste / Redacción

27/02/2021 | 11:14 AM

La señora Cristy Nodal, conocida por ser madre del cantante Christian Nodal, sorprendió a los cibernautas al presumir en sus historias de Instagram que se había despojado de su larga melena negra para convertirse en una mujer rubia de cabello corto; lamentablemente, los haters lanzaron duras críticas en su contra, pero ella no se quedó callada.

Así lucía antes del corte.

A través de sus historias de Instagram, la mamá de Christian Nodal compartió un poderoso mensaje en el que le responde a todas las cibernautas que critican su nuevo look, pues algunos de ellos aseguran que debería dejar de intentar lucir como una mujer de joven.

“Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar, he recibido criticas buenas, malas y hasta homofóbicas, porque suponen que es un cambio de ‘look’; lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día a día con alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande”, escribió Cristy Nodal en Instagram.

“Sólo pienso en las personas que no lo son, en cuánto las puede llegar a afectar, tal vez llegue a quedar sin ni un solo cabello, tal vez no. Pero mi felicidad no depende de ello, los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo vestimos, o de cualquier estereotipo”.

Cristy Nodal finalizó dando un poderoso consejo acerca del respeto y la empatía, mismo que fue muy aplaudido por todos sus fanáticos.

“Ámate mucho y ama y respeta al que está a tu alrededor, uno nunca sabe cuál es su lucha de cada día”.

Hasta el momento, la suegra de Belinda no ha especificado por qué lucha se encuentra atravesando, sin embargo, las muestras de cariño por parte de sus fieles seguidores no se hicieron esperar, pero lo que llamó la atención fue un comentario de una cibernauta que asegura que Cristy Nodal padece cáncer.