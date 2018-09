Cronistas de Sinaloa hacen homenaje pÃ³stumo a Herberto Sinagawa

Cronistas de Sinaloa hacen homenaje póstumo a Herberto Sinagawa

En El Colegio de Sinaloa se llevó a cabo el octavo encuentro de La Crónica de Sinaloa

Nelly Sánchez

CULIACÁN.- "Herberto Sinagawa fue un hombre intachable, comprometido, enamorado de todo lo que se refiriera a Culiacán, a Sinaloa y a su tierra Angostura", aseguró su hija Laura Sinagawa.

Al recibir el reconocimiento póstumo, que le hizo a su padre La Crónica de Sinaloa, durante el octavo encuentro de cronistas, celebrado en El Colegio de Sinaloa, Laura Sinagawa agradeció a nombre de su familia ese "enorme caudal de manifestaciones de amor que le prodigan".

"Cualquier cosa que tenga que ver con su nombre, su legado, su obra, con todo lo que tenga que ver con él, nosotros, la familia Sinagawa estaremos siempre agradecidos y pendientes, tratando de continuar con ese legado y su nombre siga permaneciendo en la historia de Sinaloa", apuntó.

"Mi papá nos preparó para todo menos para no tenerlo", dijo visiblemente emocionada, "cuando te llega algo al corazón es imposible no demostrarlo. Mi papá ha sido un ejemplo importantísimo en nuestra familia, no seríamos lo que somos si no lo hubiéramos tenido como padre".

El Encuentro de Cronistas fue inaugurado por José Ángel Pescador Osuna, presidente de El Colegio de Sinaloa, a través de una trasmisión en línea, y felicitó a los organizadores por el esfuerzo y a la familia de Sinagawa por ser merecedores de este reconocimiento.

Nicolás Vidales, presidente de La Crónica de Sinaloa, comentó que este octavo encuentro lo dedican a don Herberto, nacido en Angostura, que decidió venir a Culiacán para convertirse en un icono cultural.

"Herberto nos enseñó a entender el pasado, la historia de nuestros pueblos, como un pasado que no se ha ido, un pasado que tiene vida, donde los personajes tienen vida aunque ya no estén entre nosotros", destacó.

Él como auténtico maestro, con su ejemplo y a través de la palabra hablada y escrita, nos enseñó el camino que facilita la generación de ese raro sentimiento de identidad que nos envuelve y que no es otra cosa que el amor al lugar, espacio y tiempo donde vivimos.

Francisco Padilla, secretario de La Crónica de Sinaloa, señaló que esta es una institución consolidada, que se constituyó en el año 2000 y al año siguiente decidieron hacer un homenaje a Carlos Hubbard, Carlos Valadez y Herberto Sinagawa.

Y desde entonces Sinagawa los acompañó en numerosos encuentros, físicamente en unos y espiritualmente en otros.

"Él se volvió entrañable dentro de La Crónica, siempre estuvo con nosotros y hoy decidimos hacerle un homenaje, para conmemorar esa presencia que se ha ido pero que sigue presente en nuestros corazones".

PARA SABER

En el encuentro de La Crónica de Sinaloa participaron cronistas de El Fuerte, Choix, Los Mochis, Concordia, Costa Rica, Topolobampo, Angostura, Culiacán, Oso Viejo y Quilá, entre otros lugares.