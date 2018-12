Cruce de intereses entre morenistas

Mientras Estrada dice que nadie se salva del aumento del predial, en la cámara congelan una posible actualización del impuesto para el 2019

Antonio Olazábal

Luego de que el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro declarara a los medios de comunicación que hicieran lo que hicieran los diputados el predial iba a aumentar por la actualización del impuesto de acuerdo a la inflación , hoy la la 63 legislatura rechazó el posible aumento del mismo.

Cuestionado esta mañana sobre la posible cancelación del aumento del impuesto, Estrada Ferreiro señaló que la actualización era automática, además enfatizó que los legisladores no podían estar declarando que no iban a aumentar el predial.

"Mira la actualización es automática, no se requiere más que aplicarse, pero están declarando en el Congreso del Estado que no van a autorizarlo, ellos sabrán lo que van a hacer, o cómo le van a hacer, osea no pueden estar declarando ese tipo de cosas", señaló.

Afloran pugnas de diputados de Morena por el tema del Predial para 2019

"Es por ley, no es capricho de un Diputado, o Presidente Municipal...no quiero opinar, no sé cuál sea la causa, porque son 40 diputados, no sé qué opine cada uno, si es por acuerdo, o es por su cuenta", añadió.

Hoy la 63 legislatura rechazó cualquier tipo de aumento al impuesto del predial, hecho que contradice las declaraciones de Estrada Ferreiro donde afirmaba que era imposible evitar la actualización del impuesto, el morenista sostuvo que ni siquiera ocupaba la autorización del Congreso para ello.

"De eso no se salvan, no se puede evitar la actualización, es por ley, no ocupamos la autorización del Congreso para eso", declaró.

La propuesta de la Comisión de Hacienda Pública había delimitado un aumento del 3.5 por ciento en el impuesto predial; sin embargo, el día de hoy los morenistas se mostraron en contra de ese ajuste, y echaron abajo cualquier aumento del impuesto en Culiacán.

Aprieta Morena hasta a sus propios Alcaldes en Sinaloa: ningún peso de aumento a Predial