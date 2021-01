FUTBOL

Cruz Azul 'condena' a Jonathan Rodríguez: 'actuó de forma irresponsable' y será sancionado

La Máquina dio a conocer que el delantero charrúa actuó de forma irresponsable y contrario a los valores del club

Noroeste / Redacción

17/01/2021 | 11:53 AM

Cruz Azul anunció que analizan la sanción que se le aplicará al jugador Jonathan Rodríguez luego de que se publicara un video en el que aparece en una fiesta con amigos portando el uniforme de concentración de la institución celeste.

“Tras la publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo, Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros valores, les podemos decir que la Directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al Reglamento Interno”, señala el texto.

Jonathan Rodríguez en una reunión con el uniforme de Cruz Azul... Sea chico o grande el equipo, el escudo se respeta. Esto debería (debería) significar su salida del club. pic.twitter.com/fthOYDXfUG — Alan Lara (@alanlarav) January 17, 2021

La polémica comenzó a la media hora previa al partido de este sábado entre la Máquina y Puebla. Un video circuló en redes sociales en el que aparece el uruguayo con una sudadera vino y pants azules en compañía de amigos y con botellas.

Si bien no fue posible precisar en qué momento sucedió dicha reunión, la realidad es que el jugador no estaba respetando las medidas sanitarias en una etapa grave de la pandemia de coronavirus en México, además de portar ropa oficial de la institución, pues la vestimenta es la que se le proporciona a cada integrante para vestir durante las concentraciones.

La polémica se acentuó luego de que Cabecita inició el partido como suplente y Santiago Giménez ocupó su lugar en el once titular. Si bien el charrúa entró de cambio al medio tiempo, no tuvo una buena actuación. Al finalizar el enfrentamiento en el que la Máquina cayó 1-0, Juan Reynoso, entrenador de los cementeros, refirió que investigarían lo sucedido, pues hasta ese momento él no había visto el video.