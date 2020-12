Cruz Azul la vuelve a hacer; es eliminado de la Concachampions

ORLANDO._ LAFC derrotó dos goles por uno a Cruz Azul en el partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Campeones. El equipo de Los Ángeles accedió a la siguiente fase.

Goles

Minuto 16: Yoshimar Yotún cobró un penal de forma magistral. El mediocampista con disparo “bombeado” logró vencer al cancerbero angelino para tomar ventaja en el encuentro.

Minuto 38: Tras una falta del portero de Cruz Azul dentro del área, Carlos Vela fue el encargado de vencer a Sebastián Jurado para anotar la igualada en Orlando.

Minuto 71: Kwadwo Opoku nos deleitó con un increíble golazo. El ghanés le pegó al esférico con mucha clase para ponerlo en el ángulo inferior izquierdo y anotar el tanto de la victoria.

