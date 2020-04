"Héroes" anónimos

"Cruz Roja me permite servir y ayudar con corazón"

Roberto Montalvo Carreón es parte del equipo de paramédicos de la institución; exhorta a la ciudadanía a quedarse en casa

Margarita Valdez

Culiacán._ Roberto Montalvo Carreón escuchó su llamado a servir. Convencido de que la sociedad necesita a personas dispuestas a ayudar, dio el primer paso y acudió a Cruz Roja Mexicana para ser parte de su equipo y así fue desde el día en el que llegó.

"Desde que llegas a pedir informes y te aceptan como alumno te hacen sentir parte de Cruz Roja, en ese momento tu vida cambia, te diriges de otra forma, ves las cosas de otro modo y tienes nuevas reglas en tu actuar diario. Inicié en 2018 como alumno", recordó.

El primer encuentro de Roberto con la institución fue al acercarse para conocer su uniforme, ya que su hijo mayor eligió el tema de paramédico para su fiesta de cumpleaños y en ninguna tienda tenían en existencia esa vestimenta.

"Me ayudaron muchísimo y ese día, mi hijo me dijo '¿te imaginas que los dos fuéramos paramédicos y pudieramos salir juntos a salvar vidas? Me lo imaginé y me pareció estupendo. En cuanto se abrió la convocatoria me anoté y toda la familia me ayudaba a estudiar, hacía mis tareas, como dibujar un órgano y sus funciones y mis hijos hacían lo mismo".

Roberto Montalvo Carreón desempeña sus funciones como paramédico.

Ayuda de corazón

El también entrenador y comerciante siempre ha estado involucrado en el área de la salud y ayudar a otros es un camino que he seguido desde chico.

"Cruz Roja me permite servir y ayudar a otros con corazon y conciencia, porque todo lo que se hace ahí tiene un principio: 'aliviar el sufrimiento humano'. Culiacán necesita eso y en esta etapa de mi vida me decidí a darme tiempo y donar al menos unas horas de mi día para mejorar mi ciudad", comentó.

Actualmente está asignado al área de Socorros desde septiembre de 2019, además tiene su propio negocio, que es una academia de entrenamiento personal, en la que dan talleres y cursos relacionados con la salud y artes marciales.

Los sábados por la tarde es cuando presta sus servicios en la benemérita, colaborando también otros días en el área de capacitación, como los domingos como monitor para la siguiente generación de paramédicos y los martes facilitador.

"Mi mayor satisfacción es casa servicio, no puedes escoger uno en particular... desde la señora que llamó porque se quemó cocinando, hasta el paciente atrapado en un carro en la madrugada. Saber que ese día fuiste la diferencia para una persona y sus familiares es un sentimiento increíble. Cualquier 'gracias' sincero y saber que estará mejor por los cuidados que tuvimos con él es la mejor distinción".

En Cruz Roja recibe capacitación, al igual que el resto de sus compañeros.

Cruz Roja los capacita

En Cruz Roja capacitan a su personal para enfrentar el coronavirus, con las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

"Como paramédico estamos expuestos a un contagio, no solo de Covid-19, sino a muchas otras enfermedades y riesgos, pero para esto nos hemos preparado, tenemos nuestros protocolos para actuar, nuestro equipo para protegernos y a nuestros compañeros para cuidarnos unos a otros", explicó.

"Todos tenemos una forma de ayudar, si te puedes quedar en casa, hazlo, cede el paso a las ambulancias, si tienes que salir a trabajar para sostener a tu familia hazlo con todos las precauciones, no tomen esto a la ligera y sigue la reglas y recomendaciones".