Â¿CuÃ¡l es el calendario de estrenos que Marvel tiene preparado para su Fase 4? AquÃ­ las fechas

¿Cuál es el calendario de estrenos que Marvel tiene preparado para su Fase 4? Aquí las fechas

Ya está repleto de estrenos para apuntar en la agenda de los cinéfilos y seriéfilos más entusiastas

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- La Comic-Con celebrada en San Diego será una edición difícil de superar para Marvel. Mientras se confirmaba que Endgame desbancaba a Avatar, de James Cameron, como película más taquillera de la historia, el estudio desvelaba a los presentes en el Hall H sus planes del futuro más cercano, de acuerdo con Europa Press.

La conocida como Fase 4 ya está en marcha, y el calendario de los próximos tres años ya está repleto de estrenos para apuntar en la agenda de los cinéfilos y seriéfilos más entusiastas. El Universo Cinematográfico Marvel se expande con precuelas en solitario de Black Widow, series ya anunciadas como la aventura en solitario de Loki y de WandaVision por Disney+, o sorpresas como la serie animada What If? y el as bajo la manga de Blade, personaje que encarnará Mahershala Ali.

A continuación, todo el calendario con los primeros estrenos de la denominada Fase 4 de Marvel:

BLACK WIDOW (1 de mayo de 2020)

La película que protagonizarán Scarlett Johansson y Florence Pugh será el primer estreno de la Fase 4 del UCM. Johansson repite en el personaje de Natasha Romanoff, junto a Pugh en el papel de Yelena. El elenco lo completan David Harbour (Alexei, Red Guardian), OT Fagbenle (Mason) y Rachel Weisz (Melina). El enfoque del proyecto que dirige Cate Shortland será parecido al de un thriller de espionaje ubicado tras los acontecimientos de Civil War.

LOS ETERNOS (6 de noviembre de 2020)

Una de las primeras presentaciones de la Comic-Con ha sido la del reparto completo de Los Eternos. El filme de Chloé Zhao (The Rider) tendrá a los ya confirmados Angelina Jolie como Thena, Richard Madden como Ikaris y Kumail Nanjiani de Kingo. A estos nombres se suman Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Lauren Ridloff (Makkari) y Brian Tyree Henry (Phastos). Un nuevo e interesante grupo de héroes, en palabras de Kevin Feige, presidente del estudio.

FALCON Y SOLDADO DE INVIERNO (Otoño de 2020)

Sam Wilson y Bucky Barnes, interpretados por Anthony Mackie y Sebastian Stan, protagonizarán la serie de aventuras desarrollada para Disney+. Daniel Brühl se pondrá en la piel del villano Barom Zemo, y será la primera oportunidad para ver en acción a ambos personajes tras todo lo ocurrido en Endgame.

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS (12 de febrero de 2021)

La película del primer superhéroe asiático del UCM, según Feige, estaba en la mente de Marvel desde el lanzamiento de Iron Man en 2008, cuando dejaron las primeras pistas. El actor Simu Liu será el protagonista, completando el elenco Tony Leung como El Mandarín (esta vez el auténtico, a diferencia del interpretado por Ben Kingsley en Iron Man 3) y Awkwafina, cuyo papel no ha sido revelado. El proyecto está dirigido por Destin Daniel Cretton y con guión de David Callaham (Wonder Woman 1984).

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (7 de mayo de 2021)

La secuela, dirigida por Scott Derrickson, llegará a los cines en 2021 con Benedict Cumberbatch y una confirmación sorpresa: la Bruja Escarlata de Elisabeth Olsen, será co-protagonista junto a Strange. Este filme conectará directamente con la serie WandaVision. Otra novedad respecto a su predecesora es que será la primera película de terror del Universo Cinematográfico de Marvel.

WANDAVISION (Primavera de 2021)

Una de las series confirmadas para la plataforma Disney+ es WandaVision, con Paul Bettany y Elizabeth Olsen repitiendo sus papeles de Visión y Bruja Escarlata, respectivamente. Durante la Comic-Con, Feige también confirmó el fichaje de Teyonah Parris para interpretar una versión adulta de Mónica Rambeau, presentada en Capitana Marvel.

LOKI (Primavera de 2021)

La serie original de Marvel Studios tendrá a Tom Hiddleston de vuelta en la piel de Loki, el travieso Dios del Engaño que en Avengers: Endgame escapó con la Gema del Espacio encerrada en el Teseracto. Este hilo argumental será el que la ficción de Disney+ continuará en la primavera de 2021.

WHAT IF…? (Verano de 2021)

Esta serie, desarrollada para Disney+ en exclusiva, será la primera ficción animada de Marvel. El argumento planteará historias paralelas a las realidades que los espectadores conocen por los filmes. Según Kevin Feige, varios de los actores repetirán en la piel de sus vengadores al poner la voz a su personaje. La sorpresa ha sido la confirmación de Jeffrey Wright doblando a The Watcher.

HAWKEYE (Otoño de 2021)

Jeremy Renner volverá a sostener el arco y las flechas de Hawkeye una vez más, tal y como el mismo actor ha confirmado al auditorio de la Comic-Con. Marvel también ahondará en la figura de Kate Bishop, muy presente y conocida para los lectores de los cómics.

THOR: LOVE AND THUNDER (5 de noviembre de 2021)

La cuarta entrega cinematográfica de Thor, titulada Love and Thunder y dirigida por Taika Waititi, tendrá de vuelta a Natalie Portman como Jane Foster heredando los poderes del Dios del Trueno, tal y como aparece en los cómics de Mighty Thor. Junto a ella, repiten en sus papeles habituales Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

BLADE (sin fecha de estreno)

Uno de los proyectos con más incógnitas es la nueva adaptación de Blade, personaje que interpretará Mahershala Ali y cuya fecha de estreno y director se desconocen. Ali hereda el papel que hizo Wesley Snipes desde 1998 hasta 2004, durante tres películas, sobre el superhéroe mitad vampiro mitad humano que caza a las criaturas que mataron a su madre.