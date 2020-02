Cualquier día de estos no nos van a sacar de aquí, no vamos a llegar a la casa: minero

La ruta de escape para la mina San Rafael, de 2 kilómetros de profundidad, es un hoyo vertical de 107 metros... sin escaleras ni malacate

José Abraham Sanz

06/02/2020 | 11:35 AM

LOS BRACEROS, Cosalá._ Para dar la bienvenida a cualquiera, en la entrada del complejo minero San Rafael, donde trabajadores mantienen el paro desde el pasado 26 de enero, hay medio centenar de cascos clavados en cruces de madera.

Con cierto tristeza, Rigoberto explica su significado frente a todos:

“Eso es lo que significa, compañero, las cruces que tenemos aquí atrás; para ellos estamos muertos, no valemos. Cualquier día de éstos no nos van a sacar de aquí, no vamos a llegar a la casa”.

