FUTBOL

Cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender: Héctor Moreno

En entrevista con Franco Escamilla, el central mexicano aclaró que en su llegada a Roma le costó mucho aprender a defender

Noroeste / Redacción

Héctor Moreno dejó en claro lo que ha sido su carrera como futbolista y sus inicios en la infancia dentro del beisbol. Además, mencionó que su mayor reto ha sido la Roma, pues ahí aprendió cosas que pensaba que ya sabía como defensor, sin embargo, terminó por darse cuenta que le faltaba muchísimo para ser mejor jugador.

“A mis 15 años cuando fui a Pumas no sabía defender, pues cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender. Yo tuve entrenadores y todos priorizaban el futbol ofensivo. A ellos les importaba que yo sacara la pelota, que diera buenos pases, entre líneas, todo ese tipo de cosas. Defender como grupo. No aprendí tanto como en los siete meses que estuve en la Roma, ahí fue impresionante.”

Además de resaltar su aprendizaje en la Roma, Moreno aclaró qué fue lo que ajusto a su juego defensivo y cómo lo perfeccionó.

“Todo, la manera de perfilar el cuerpo. Tonterías que dices: tengo 10 años defendiendo y llegó aquí y me sorprendo. Pero bien, el entrenador, me llevaba súper bien con la gente, pero yo creo que si hubiera estado un poco más no lo sé el pasado es fácil decirlo, pero hubiera jugado o hubiera tenido mucha más participación”. Fue lo que comentó el exjugador de Pumas.

Por último, Héctor mencionó que por crecer en Sinaloa comenzó jugando con el bat y la pelota, pero gracias a su hermano y al gusto por el futbol terminó siendo profesional.

“Mi infancia fue todo beisbol. No era bueno, pero nuestras vidas era todo beisbol.”