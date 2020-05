Cuando MÃ©xico se une lo podemos hacer todo: Ulises LÃ³pez

Cuando México se une lo podemos hacer todo: Ulises López

El relevista derecho de los Diablos Rojos del México se mantiene entrenando en Hermosillo

Noroeste / Redacción

13/05/2020 | 11:31 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El relevista derecho de los Diablos Rojos del México, Ulises López, que estará cumpliendo su quinto año como jugador de Liga Mexicana de Beisbol, dio sus puntos de vista de diferentes temas, y se declaró listo para cuando sea llamado a presentarse con la Pandilla Escarlata.

- ¿Cómo te sientes física y anímicamente en estos momentos?

“La verdad me siento muy bien, hemos tenido una buena preparación con los trainers y nos mandan qué hacer individualmente para cada jugador en lo que necesite trabajar, nos ha apoyado mucho en todo eso el equipo y creo que debemos de estar listos en cuanto nos llamen y anímicamente también, me siento preparado, me siento listo para empezar ya esta temporada, pero primero lo primero, tenemos que salir de todo esto”.

- ¿Qué tan complicado ha sido para Ulises López mantenerse en forma entrenando en casa durante esta cuarentena?

“La verdad ha sido muy fácil, tengo un hermano con el que todos los días nos vamos a entrenar a un parque que está solo, y como él juega, también tiene que estar listo, como él es bateador y juega cuadro primero hacemos lo que él tenga que hacer, rolas, bateamos y ya después calentamos el brazo, pero sí ha sido muy fácil y eso me ha ayudado mucho porque trabajamos todo lo que yo necesite o lo que él necesite, así que por esa parte no hemos tenido mucho problema”.

- ¿Cómo están las cosas en tu ciudad y cómo se cuida la familia López?

“Ahorita estamos aquí en Hermosillo, Sonora, creo que esta semana subió un poquito, pero la verdad los casos aquí son muy raros gracias a Dios, nos estamos cuidando, la verdad aquí casi no se ve gente en las calles, estamos tratando de cuidarnos los unos a los otros, y con mis papás son un poquito mayores y literal sólo salimos de la casa para comprar comida y en las tardes salimos a entrenar aquí enfrente de la casa y está solo, la verdad sí nos hemos mantenido muy aislados poniendo nuestro granito de arena para salir más pronto de todo esto”.

- ¿Qué opinas de la nueva regla para los pítchers relevistas?

“Se me hace que va a estar interesante, se me figura que a los pítchers relevistas nos va a hacer mejorar, nos va a hacer ser un poquito más completos, porque muchas veces vienes tú por un derecho o dos, porque vienen dos derechos y un zurdo, en mi caso voy por dos derechos y después traían un zurdo para el zurdo, ahora vamos a tener que estar más completos como relevistas si queremos jugar, ahora tenemos que desarrollar nuevas pitcheadas, tenemos que manejar nuevas tácticas porque antes nomás iban derechos por derechos y zurdos por zurdos, yo digo que va a estar muy divertido en cuanto nos acostumbremos, porque es algo nuevo, no sabemos qué va a pasar, nos va a empujar a mejorar a todos los relevistas”.

- ¿Cuál es tu meta para esta temporada?

“Mi meta creo que es algo obvio, traer el campeonato a casa, es la meta en conjunto y la meta personal también, es la meta traer el primer trofeo al nuevo estadio, sería algo muy padre, el equipo este año está muy muy bueno, yo creo que no había visto un equipo tan bueno como el de este año, yo creo que tenemos muchas oportunidades y yo creo que va a ser un año muy divertido”.

Éste es el mensaje de Ulises López para la afición escarlata: “agradecerles por la espera, hay que cuidarse, poner nuestro granito para ayudarnos los unos a los otros y cuando México se une yo creo que lo podemos hacer todo, así que vamos a salir de ésta y nos vemos pronto”.