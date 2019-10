Cuando oyes cantar tu corazÃ³n

FACTOR HUMANO

Cuando oyes cantar tu corazón

.

Paúl Chávez

Un monumento a la canción

Quizás de todas las artes, la música es la que más conecta y conmueve, por eso es tan poderosa, tanto que no existe ningún pueblo sin ella. Las canciones son historias, poesía con música, dirigidas al corazón y a ciertas partes misteriosas del alma, de tal suerte que a los ídolos se le perdona todo por lo que nos hacen sentir, no así en otras profesiones.

El poder de la música reside en que transmite emociones y sentimientos que nos conectan a vivencias, retrocediendo el tiempo. Vivimos cuando sentimos intensamente, los días sin emociones son grises, por eso la música siempre nos acompaña porque a fin de cuentas la felicidad consiste en pequeñas emociones profundas que sellan los momentos inolvidablemente.

La música es capaz de unir los corazones y pueblos separados, es el lenguaje universal. Cuando se ponen tristes los mexicanos cantan, los brasileiros y colombianos bailan. Cantando le hablamos al corazón en su idioma: los sentimientos. Y como el amor y la felicidad están ligados, las canciones expresan amor y desamor principalmente. “En écoutant mon coeur chanter” cuando oigo cantar mi corazón vivo, canta Mireille Mathieu, aunque en francés, sin saber el idioma se le entiende como a cualquier canción si abres tu corazón.

Los ídolos conmueven a millones porque convierten su música en un mensaje que los trasciende personalmente cantándole al espíritu.

Consuelito Velázquez con “Bésame Mucho” la canción más cantada, se instaló en el subconsciente colectivo universal desde 1940, en la 2ª Guerra Mundial describe como ninguna, ese momento previo a la separación de dos enamorados sin saber si van a volver a verse. Solo los besos de miel y el fundir de los abrazos son capaces de sellar ese momento inmortalizándolo. Logró lo que ningún Nobel de la Paz ha hecho: la cantaban simultáneamente los alemanes, los americanos, los japoneses y los rusos siendo enemigos.

Ella tenía apenas 20 años y confesó después que aún no había besado a nadie entonces. “La 1ª Gran Guerra” está ligada a una canción: “Lilí Marlene”. No podría entenderse a los argentinos sin Carlos Gardel y el tango, ni a Chabuca Granda con “La Flor de la Canela” casi un himno en Lima. Frank Sinatra marcó muchas épocas por sus canciones, es una referencia, mi tocayo Paul Anca.

Sorprende como 4 jóvenes revolucionaron el mundo, Los Beatles empezaron cambiando la vestimenta y los peinados y después la cultura, la moda, la economía inglesa, las drogas, la música, tanto que el Rock y Hollywood influyeron más que los políticos, las guerras y los misiles mermando el Comunismo, oxidando “La Cortina de Hierro”.

Nos conmovió la reciente muerte de José José, parte de su misión en sus propias palabras “era unir los corazones” cantándole por 50 años, dos generaciones hemos disfrutado “El triste”, “La nave del olvido”, “La almohada”, “Quiero perderme contigo”.

La reacción de su funeral, como Pedro Infante, Cantinflas, Juan Gabriel, mostró un cariño y un agradecimiento entrañable.

Su álbum más vendido “Secretos” se debió a la sinergia de otro genio compositor formado en la música clásica: Manuel Alejandro, un poeta de la letra, del piano y de la orquesta que hizo grandes a Raphael, El Puma, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Emmanuel y otros.

Su buen gusto aunado a su agudeza para captar los matices de cada cantante y unir en sus composiciones las circunstancias de ellos provocó éxitos arrolladores.

Otro genio de la composición del Pop muy activo David Foster (1949) llamado “Hit Man” por sus incontables y contundentes éxitos ¿Quién no recuerda "I Have Nothing" con Whitney Houston con su elegante, plástica y potente voz? En 1992 “El guardaespaldas” ha sido la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Ella dejo un vacío irrellenable.

Andrea Bocelli es su invitado de honor, éste con su potente voz de tenor lírico, con un rango vocal de 3 octavas y por su estilo que puso de moda “canciones temas” con influencia operística y mezcla romántica ha conmovido al mundo, con su “ceguera” ha visto las comisuras del alma humana positivamente. Él no se cansa de cantar pregonando "Se la gente usasse il cuore" si la gente usara su corazón en vez de su egoísmo.

Si de amplitud vocal hablamos vean al reciente fenómeno de las redes sociales: Dimash Kudaibergen (1994) de la antípoda Kazajstán; su registro vocal es fenomenal, de “5 octavas” y más, va del barítono al soprano sin ningún esfuerzo, o sea: Pavarotti y Montserrat Caballé escondidos en un mismo cuerpo; además compone y canta en 6 idiomas extras al suyo. Nada mal el muchacho.

Consuelo Velázquez

Hemos producido muchos compositores gigantes de talla mundial, me comentaba un sudamericano. Manuel M. Ponce, María Grever, Agustín Lara, Roberto Cantoral, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Álvaro Carrillo, Rubén Fuentes, Pepe Guízar, Ferrusquilla, Armando Manzanero, entre otros. México es más grande que sus políticos.

El festival cultural

El jueves se puso en evidencia que sí hay recursos para la música cuando hay voluntad política. El concierto fue filmado por dos drones, diversas cámaras, pantallas y gran equipo, le invirtieron. Así pueden grabarse los conciertos con alta calidad y subirlos en Youtube para dar a conocer el talento y la sensibilidad sinaloense y exportar la OSSLA al mundo. Inolvidable momento para los jóvenes y sus papás que vinieron de todo el estado para cantar y tocar junto a la orquesta.

