Cuarentena evidenciÃ³ la falta de autocuidado de la poblaciÃ³n, opina Cristhian Aldo MuÃ±oz

Cuarentena evidenció la falta de autocuidado de la población, opina Cristhian Aldo Muñoz

El problema de consumo de alcohol es algo generalizado explicó Cristhian Aldo Muñoz Madrid titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento Contra las Adicciones, Ceptca. Exhortó a las familias a aprovechar este tiempo en cuarentena

Karen Bravo

CULIACÁN._ La cuarentena a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19 dejó al descubierto la irresponsabilidad de la población, opinó Cristhian Aldo Muñoz Madrid titular de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento Contras las Adicciones, Ceptca.

“Evidenciamos la falta de autocuidado de la población, la falta de responsabilidad que tienen algunas personas que no han acatado las instrucciones y que ya las medidas que se tomen van a endurecerse más y ojalá no lleguemos al punto que las personas sean prácticamente confinadas a no hacer sus actividades esenciales”, expresó.

Este domingo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció el cierre de expendios y la suspensión de venta de alcohol en supermercados y establecimientos en consecuencia de que la población no acató las recomendaciones y continuó haciendo fiestas y reuniones privadas pese a la emergencia sanitaria por Covid-19.

La ley seca es una medida que contribuirá a prevenir problemas en las familias, explicó Muñoz Madrid.

“Es para disminuir muchas de las situaciones que se rodean, adicciones, accidentes, violencia intrafamiliar, entre otras cosas”, agregó.

El Comisionado exhortó a las familias a realizar actividades al interior de sus casas, que convivan y aprovechen el tiempo juntos.