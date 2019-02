CuarÃ³n y Del Toro critican que los Ã“scar entreguen premios durante anuncios

Los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro criticaron la decisión de la Academia de Hollywood de entregar algunos premios de los Óscar durante las pausas publicitarias de la ceremonia televisada.

La institución que organiza cada año los Óscar señaló el lunes que las estatuillas de fotografía, montaje, cortometraje de ficción, y maquillaje y peluquería se anunciarán durante los anuncios para que la retransmisión de la ceremonia no dure más de tres horas, citó elnuevodiario.com.

Los discursos de los ganadores serán editados y se emitirán en diferido durante la gala cuyos derechos televisivos en Estados Unidos posee la cadena ABC.

La Academia aclaró también que esas cuatro categorías sí se podrán seguir en directo a través de la retransmisión por "streaming".

Esta novedad causó revuelo entre algunas figuras de la industria cinematográfica como Alfonso Cuarón, cuya cinta "Roma" es la favorita para los Óscar con diez candidaturas.

"En la historia del cine ha habido obras maestras sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No ha habido ningún filme sin fotografía y sin montaje", escribió hoy en su cuenta de Twitter.

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing.