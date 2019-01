Cuatito Ruiz supera por decisiÃ³n unÃ¡nime a Guevara en Las Vegas

El mochiteco Hugo ‘Cuatito’ Ruiz superó por decisión unánime al mazatleco Alberto ‘Metro’ Guevara, en una pelea de 10 rounds que fue respaldo en el cartel de Pacquiao-Broner, este sábado en el MGM Grand de Las Vegas.

Parecía que Ruiz se apuntaría un triunfo rapidito ante Guevara, derribándolo apenas a un minuto del campanazo inicial; sin embargo, el mazatleco se sobrepuso y se fue a la distancia en una pelea unilateral que el mochiteco ganó convincentemente.

En un intercambio, Ruiz conectó la derecha dos veces, cortitas y con potencia, seguidas de un gancho al mentón que terminó por sentar a Guevara en la lona. Pero el mazatleco se reincorporó para echarse atrás y aguantar la ronda.

Ruiz targets the body in the opening exchanges and puts Guevara on the canvas

Join us on @ITV4 now to see LIVE boxing pic.twitter.com/He3j9Lb2j2