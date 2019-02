Cuatro caballeros, una corona

Aspiran Roberto, Fernando, Pako y Jesús a escribir sus nombres en el libro de la historia del Carnaval Internacional de Mazatlán

Dantiela Mendoza

Ser parte de la realeza del Carnaval Internacional de Mazatlán es un sueño que muchas personas tienen en la vida, pero que pocos se atreven a buscar cumplirlo por lo exigente que es este anhelo.

Hay que tener ciertas características de personalidad, pero sobre todo tenerle mucho amor a esta celebración que desde el Siglo 19 une a los mazatlecos en una gran fiesta junto al mar.

Para el Carnaval de Mazatlán 2019 muchos fueron los varones que acudieron a la convocatoria que lanzó el Instituto de Cultura, pero solo cuatro de ellos cumplieron con el perfil que la corona exige: alegría, personalidad, popularidad, energía, frenesí y, sobre todo, pasión por la fiesta.

Esta noche, Roberto Tirado, Fernando Kolbeck, Pako Tostado y Jesús Barraza medirán fuerzas en una contienda que se decide por votos económicos y otorga la primera de las coronas que tuvo esta centenaria celebración, la de Rey, una tradición que inició en 1898 con una sencilla celebración popular en los días previos al Miércoles de Ceniza, pero que a 121 años de distancia es uno de los tres más importantes del Continente por su esplendor, el colorido y dinamismo.

JESÚS BARRAZA

Sale detrás de bambalinas

Como maquillista profesional y gerente de un antro, Jesús Alberto Barraza siempre ha estado involucrado en todo lo que a la contienda del Carnaval se refiere, directa o indirectamente, incluso, por ocho años ha sido patrocinador de candidatas a alguna de las coronas en ediciones pasadas, logrando con varias de ellas el triunfo.

“Siempre he estado detrás de los carnavales. Hace dos años estuve con Ivanna, la Reina Infantil de 2017, fui su patrocinador de imagen, y cada año tenía la inquietud de entrar, pero siempre había que la amiga, que la prima, la hija de la amiga; me pedían apoyo y yo se los daba, así que no había la oportunidad de salir detrás de las bambalinas, hasta ahora y voy con todo y por todo”, asegura.

La noticia de que entraba a la competencia carnavalera corrió como pólvora entre su familia y amigos, generando alegría y múltiples expresiones de apoyo, en particular su mamá, María Concepción Barraza, la primera en apoyarlo, pues todos aman la máxima fiesta mazatleca y verlo coronado como Rey de la Alegría es también su sueño.

“Soy un hombre de retos y de sueños, y esto es un reto y un sueño que quiero cumplir. Ahora como protagonista de una candidatura me siento muy contento y agradecido, porque todos esos años en que yo apoyé a otras personas fue como la siembra que hoy estoy cosechando, porque me han dado apoyos de todo tipo y eso es muy satisfactorio, sentir así el cariño de tu gente”, añade.

El recuerdo más lejano que Barraza guarda del Carnaval es haberse unido a la columna del desfile, atraído por la fantasía de las serpentinas y el confeti que iban lanzando desde arriba de uno de ellos, sin darse cuenta de que se apartaba de su mamá, quien al percatarse de la ausencia del niño rápido empezó a buscarlo.

“Yo estaba encantando detrás del carro de la Reina del Carnaval, bailando todo lleno de serpentinas y confeti, cuando de pronto mi mamá me abrazó así toda asustada, me le había perdido, imagínate qué susto para ella mientras yo feliz carnavaleando. Ahora, que me ve en la competencia me dice: ‘de tanto que te gusta finalmente estás adentro’, es como hacer realidad una fantasía de niño”, añade.

PAKO TOSTADO

Quiere dejar un legado

El mazatleco Francisco Javier Tostado Tirado, por años, tuvo en mente la idea de competir para Rey del Carnaval, mas los múltiples compromisos del trabajo no le permitían ni siquiera enterarse del lanzamiento de convocatorias, para cuando reaccionaba, la contienda ya había arrancado y él tenía qué conformarse con ver pasar los desfiles, ir a las coronaciones o salir a divertirse a Olas Altas.

“Por años, siempre nada más vine a disfrutar de la fiesta, pero ahora que ya regresé a establecerme en Mazatlán, mis compañeros me animaron, igual que mi familia me expresó su apoyo para competir. Me dijeron ‘mi rey, tú sabes lo que quieres; si te animas, nosotros estamos contigo’, y todo ha fluido de lo mejor”, comenta el asesor de imagen de 44 años de edad.

El respaldo de sus seres queridos es tal, que incluso tienen un equipo de trabajo que todos los días se reúne a planear las estrategias para la búsqueda de votos, evaluar los resultados y organizar la logística de cada actividad que se realizará.

“Para ser Rey no nada más debes tener el dinero para los cómputos, es también trabajar como candidato, ir a la calle, que la gente te conozca y convivir con todos, para que ya habiendo ganado la corona, las personas te identifiquen como parte del Carnaval y tu reinado no pase de noche. En esto estamos trabajando y me siento muy agradecido, contento y motivado”, asegura.

A tres meses de trabajar todos los días en la campaña, Pako reconoce que ha sido un trabajo arduo y demandante, pero cada día, al finalizar su jornada y recapitularla, concluye en que todas estas vivencias se sumarán para dejar un legado que alegre a su familia, no solo a él mismo, pues todos están con él en este proyecto de vida.

“Un día mi familia dirá ‘tenemos un Rey de la Alegría’ y eso es lo más bonito, dejar una semilla que dé frutos, un legado. En mi familia nunca antes nadie había participado como yo lo hago hoy, pese a que nos gusta mucho el Carnaval, por esto estamos aquí”, añade.

ROBERTO TIRADO

‘Quiero cumplir un sueño’

Su nombre completo es Roberto Carlos Tirado Sánchez, pero a raíz de su participación en la primera manifestación de Carnaval la gente empezó a decirle “El Resortes Sinaloense”, por su manera de bailar se ganó de inmediato la simpatía del público, que no dudó en compartir sus videos en las redes sociales.

“La gente siempre me había dicho Beto, pero ahora ya me identifican como ‘El Resortes Sinaloense’ por como bailo, que al parecer les gustó, (ríe); soy patasalada de corazón y decidí entrar a la contienda de Rey de la Alegría porque la gente me animó, con frecuencia mis amistades me decían: ‘tú estás bien para Rey de la Alegría, porque eres muy alegre’, así que aquí estoy”, expresa.

Con 38 años de edad, este padre de familia de dos niñas, futbolista amateur y jefe de controles en una empresa atunera, dedica su tiempo libre a colaborar en la asociación civil Red 360, que apoya a niños con cáncer, visita enfermos en hospitales y ayuda a gente necesitada.

Roberto intentó en varias ocasiones inscribirse en la contienda carnavalera, mas por diferentes razones fue rechazado, hasta que finalmente fue aceptado este año, lo cual le hace sentirse ya todo un triunfador.

“Yo quiero decirle a todas esas personas que sueñan con ser parte de la historia del Carnaval, que no dejen sus sueños nada más porque alguien les diga no; con perseverancia pueden lograr lo que se propongan. Yo intenté varias veces ser candidato y fui rechazado. Sí, me dolió mucho, claro, pero insistí, insistí y aquí estoy, listo para ser Rey del Carnaval”, asegura.

Para llegar a este día, Roberto ha realizado diferentes actividades para recaudar fondos, desde vender papas, hasta bailes, botear en las calles y eventos sociales como bailes y desayunos, logrando el apoyo de la comunidad.

FERNANDO KOLBECKC

‘Ser embajador de Mazatlán ante el mundo’

Reconocido a nivel mundial como asesor de imagen y educador, Fernando Kolbeckc Fletes es uno de esos mazatlecos a quienes el trabajo los ha llevado a recorrer el mundo, pero su amor por la máxima fiesta mazatleca lo hace volver cada año a casa, para disfrutar de la calidez y algarabía que solo tiene el Carnaval Internacional de Mazatlán.

Desde niño se involucró con la celebración, pero el año pasado se visualizó dando un poco más a la tradición, siendo parte de la corte real y por eso se inscribió en la contienda por la corona de Rey del Carnaval 2019.

“Tengo muchos motivos para participar, de hecho, desde niño tuve la oportunidad de ser parte de los desfiles, mi mamá es maestra de danza, es Dora Alicia Fletes, por años ha estado en comparsas y carros alegóricos; yo crecí entre carnavales, incluso realicé escenografías para inauguraciones del beisbol, de modo que siempre estuve vinculado con la fiesta”, expresa.

Sus tres décadas de edad, una empresa bien cimentada y en crecimiento, una familia unida que apoya sus proyectos y el amor por el Carnaval le dan las tablas para buscar este día hacerse de la corona.

“Estoy muy contento de haber puesto muy en alto el nombre de Mazatlán en Medio Oriente y en Emiratos Árabes, con mi trabajo como asesor de imagen y educador, he ido a Alemania, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos y otros países donde repito: soy de Mazatlán. Yo siempre he creído que los sueños siempre se cumplen cuando pones el corazón en ellos, como es para mí ser Rey del Carnaval y llegar a ser embajador de Mazatlán ante el mundo”, añade.

El director del Instituto Kolbeckc y fundador de la franquicia Fernando Kolbeckc Make Up Studio & Salón es un convencido que si como empresario siempre promovió a Mazatlán como destino turístico a toda ciudad que visitó en plan de trabajo, como Rey del Carnaval su labor será aún mayor, por el compromiso que implica portar la corona.