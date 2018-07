Cuatro días después, Meade reaparece, derrotado y con la barba crecida, junto a Peña Nieto - Noroeste

Cuatro días después, Meade reaparece, derrotado y con la barba crecida, junto a Peña Nieto

Le agradecí su colaboración en mi administración; sé que seguirá trabajando por un México mejor”, escribió Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y mostró fotografías del ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reunió con el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, después de la derrota.

“Hoy conversé con José Antonio Meade. Celebro su convicción democrática. Coincidimos en que, en unidad, los mexicanos hemos construido un país más fuerte y con más oportunidades para todos. Le agradecí su colaboración en mi administración; sé que seguirá trabajando por un México mejor”, escribió Peña Nieto y compartió fotos del encuentro.

En las escenas se ve a Meade sonriendo y con la barba crecida, distante a su imagen durante la campaña.

Meade terminó en el tercer lugar de la carrera presidencial, abajo de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y Ricardo Anaya Cortés, de “Por México al Frente”.

“Reconozco que los resultados no me favorecen”, aseguró el domingo Meade Kuribreña. Y dijo que López Obrador era quien tenía la mayoría y le deseó suerte, cuando todavía no había datos oficiales.

Esa noche, Meade se dirigió directamente al próximo Presidente del país: “En las causas que nos son comunes contará con nuestro apoyo; en la agenda en la que disentimos, encontrará una oposición tan firme y frontal como democrática”.